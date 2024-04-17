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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Житель Таджикистана получил российский паспорт после участия в СВО

Первый иностранец-участник СВО получил российский паспорт в Свердловской области

17 апреля 2024, 12:56
Фото: из Telegram-канала Максима Иванова

Житель Таджикистана получил российский паспорт после участия в СВО

Первый иностранец, участвовавший в СВО, получил российский паспорт. Это гражданин Таджикистана.

Документ ему оформили по упрощенной схеме, которая была утверждена Владимиром Путиным 4 января.

По данным парламентария Госдумы Максима Иванова, паспорт мужчина получил 16 апреля в девять часов утра. Он первый в регионе, кто удостоился получения документа по упрощенной схеме.

Иванов отметил, что военный столкнулся с некоторыми трудностями, поэтому он сперва не был уверен, что все получится.

Напомним, что для получения паспорта РФ иностранцам, участвующим в СВО, нужно показать контракт с Минобороны и паспорт своего государства. Рассматриваются документы около 30 дней.

Ранее жителям Свердловской области посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками.

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