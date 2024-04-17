Первый иностранец-участник СВО получил российский паспорт в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Документ ему оформили по упрощенной схеме, которая была утверждена Владимиром Путиным 4 января.
По данным парламентария Госдумы Максима Иванова, паспорт мужчина получил 16 апреля в девять часов утра. Он первый в регионе, кто удостоился получения документа по упрощенной схеме.
Иванов отметил, что военный столкнулся с некоторыми трудностями, поэтому он сперва не был уверен, что все получится.
Напомним, что для получения паспорта РФ иностранцам, участвующим в СВО, нужно показать контракт с Минобороны и паспорт своего государства. Рассматриваются документы около 30 дней.
Ранее жителям Свердловской области посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками.