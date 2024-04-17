Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот уволился из «Уральских авиалиний»

Несколько дней назад Белов заявил, что инцидент с экстренной посадкой в поле произошел по вине компании, сообщает Ura.ru. По его словам, к сотрудникам относятся не лучшим образом: руководство может менять графики, нарушать время отдыха и т. д. Несогласных отправляют в командировки или ставят в резерв.