Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот уволился из «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Пилот Сергей Белов ушел из компании «Уральские авиалинии», увольнение датируется 15 апреля, информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Второй пилот, Эдуард Семенов, по-прежнему числится среди сотрудником компании, однако находится в отпуске. Дни простоя «Уральские авиалинии» ему не оплачивают.
Несколько дней назад Белов заявил, что инцидент с экстренной посадкой в поле произошел по вине компании, сообщает Ura.ru. По его словам, к сотрудникам относятся не лучшим образом: руководство может менять графики, нарушать время отдыха и т. д. Несогласных отправляют в командировки или ставят в резерв.
Ранее стало известно, что севший в чистом поле самолет превратят в экспонат.