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Пилот, посадивший самолет в поле, уволился из «Уральских авиалиний»

Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот уволился из «Уральских авиалиний»

17 апреля 2024, 12:57
Фото: 1MI

Пилот, посадивший самолет в поле, уволился из «Уральских авиалиний»

Сергей Белов, который посадил самолет в поле под Новосибирском и спас 159 жизней, уволился из «Уральских авиалиний». Он написал заявление по собственному желанию.

Пилот Сергей Белов ушел из компании «Уральские авиалинии», увольнение датируется 15 апреля, информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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Второй пилот, Эдуард Семенов, по-прежнему числится среди сотрудником компании, однако находится в отпуске. Дни простоя «Уральские авиалинии» ему не оплачивают.

Несколько дней назад Белов заявил, что инцидент с экстренной посадкой в поле произошел по вине компании, сообщает Ura.ru. По его словам, к сотрудникам относятся не лучшим образом: руководство может менять графики, нарушать время отдыха и т. д. Несогласных отправляют в командировки или ставят в резерв.

Ранее стало известно, что севший в чистом поле самолет превратят в экспонат.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Авиакомпания#Новосибирск#Самолет#Уральские авиалинии#18+#Екатеринбург
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