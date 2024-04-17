Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Данная свалка горит уже не первый раз. По словам местных жителей, пожар случился на полигоне ТБО. Сейчас открытого горения нет, однако есть тление, которое нельзя устранить. После очередного возгорания глубина в свалке тлеет даже зимой, пишет vsalde.
Через некоторое время новый очаг пожара заливают водой, засыпают землей и на какое-то время полигон стоит спокойно. Однако, как рассказали горожане, неприятный запах со свалки не уйдет, пока ее не законсервируют.
Администрация Верхней Салды не ответила на сообщения горожан, а также не рассказала о пожаре в своей официальной группе.
Напомним, в Екатеринбурге произошел пожар в автосервисе.