Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде

Данная свалка горит уже не первый раз. По словам местных жителей, пожар случился на полигоне ТБО. Сейчас открытого горения нет, однако есть тление, которое нельзя устранить. После очередного возгорания глубина в свалке тлеет даже зимой, пишет vsalde.