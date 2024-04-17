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Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде

Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде

17 апреля 2024, 03:30
Фото: vsalde
В Верхней Салде загорелась городская свалка 15 апреля 2024 года.

Данная свалка горит уже не первый раз. По словам местных жителей, пожар случился на полигоне ТБО. Сейчас открытого горения нет, однако есть тление, которое нельзя устранить. После очередного возгорания глубина в свалке тлеет даже зимой, пишет vsalde.

Через некоторое время новый очаг пожара заливают водой, засыпают землей и на какое-то время полигон стоит спокойно. Однако, как рассказали горожане, неприятный запах со свалки не уйдет, пока ее не законсервируют.

Администрация Верхней Салды не ответила на сообщения горожан, а также не рассказала о пожаре в своей официальной группе.

Напомним, в Екатеринбурге произошел пожар в автосервисе.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#ЧП#18+#Екатеринбург#Свалка#Верхняя Салда#Горожане#Инцидент
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