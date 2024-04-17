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В Тагиле подписаны акты о передаче путепровода на Циолковского новому подрядчику

Путепровод на Циолковского в Тагиле официально передан новому подрядчику

17 апреля 2024, 08:44
Фото: администрация Нижнего Тагила

В Тагиле подписаны акты о передаче путепровода на Циолковского новому подрядчику

В Нижнем Тагиле новому подрядчику официально передан путепровод на Циолковского и улица Октябрьской революции. В первую очередь «Тагилдорстрой» проводит подготовительные работы по обеспечению безопасности объекта.

В мэрии Тагила подписаны акты об официальной передаче двух долгостроев новому исполнителю после расторжения контракта с УСМ. Сначала дорожники должны обеспечить безопасность на объектах, сообщает пресс-служба мэрии.

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Работы начались несколько дней назад: рабочие проводят осушение камер инженерных сетей, а на тротуарах заново возводят ограждение. Кроме того, нужно создать временные проезды для машин экстренных служб. Одновременно с этим «Стройгаз НТ» начал укладку коммуникаций.

Фото: администрация Нижнего Тагила

В среду, 17 апреля, замглавы по горхозяйству Егор Копысов провел выездное совещание, на котором подрядчику и организациям, работающим на объекте, дал ряд соответствующих поручений. Сейчас в зоне особого внимания — участок от ЦУМа до Газетной. Необходимо как можно быстрее полностью открыть дорогу в сторону Тагилстроевского района, чтобы обеспечить максимальный комфорт и водителям, и пешеходам. Однако в целом на всех трех участках объекта задачи придется решать одновременно.

Напомним, что контракт с «Уралстроймонтажем», провалившим реконструкции важных для города дорожных объектов, был расторгнут 8 апреля.

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