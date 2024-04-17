Путепровод на Циолковского в Тагиле официально передан новому подрядчику

В среду, 17 апреля, замглавы по горхозяйству Егор Копысов провел выездное совещание, на котором подрядчику и организациям, работающим на объекте, дал ряд соответствующих поручений. Сейчас в зоне особого внимания — участок от ЦУМа до Газетной. Необходимо как можно быстрее полностью открыть дорогу в сторону Тагилстроевского района, чтобы обеспечить максимальный комфорт и водителям, и пешеходам. Однако в целом на всех трех участках объекта задачи придется решать одновременно.