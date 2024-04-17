Пять тысяч россиян застряли в Дубае из-за наводнения

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Застрявшие россияне ждут, когда вновь начнутся полеты самолетов. По словам вице-президента российской Ассоциации туроператоров Артура Мурадяна, есть трудности с горячим питанием и размещением из-за погодных условий, пишет RT.
По его данным, перевозчик не может заниматься размещением быстро. Но он трудится над этим.
Ранее россиянка по имени Светлана, что в связи с наводнением экипаж самолета не смог добраться до нужного места. Рейс назначили на 16 апреля, однако экипаж прибыл лишь сегодня.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области подтоплено 14 409 жилых домов.