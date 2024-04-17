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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

Пять тысяч россиян застряли в Дубае из-за наводнения

Пять тысяч россиян застряли в Дубае из-за наводнения

17 апреля 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
Порядка пяти тысяч жителей России застряли в Дубае из-за наводнения. Местный аэропорт оказался закрыт до 18 апреля.

Застрявшие россияне ждут, когда вновь начнутся полеты самолетов. По словам вице-президента российской Ассоциации туроператоров Артура Мурадяна, есть трудности с горячим питанием и размещением из-за погодных условий, пишет RT.

По его данным, перевозчик не может заниматься размещением быстро. Но он трудится над этим.

Ранее россиянка по имени Светлана, что в связи с наводнением экипаж самолета не смог добраться до нужного места. Рейс назначили на 16 апреля, однако экипаж прибыл лишь сегодня.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области подтоплено 14 409 жилых домов.

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