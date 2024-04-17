Рыба погибла на Шиловском пруду в Свердловской области

Кадры с мест событий опубликовали очевидцы. Также ранее в соцсетях было размещено фото с мертвой рыбой в пруду села Шиловка. Очевидцы утверждают, что в весеннее время в Шиловском пруду по берегам во льду, всплыло много дохлой рыбы.