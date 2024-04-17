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Рыба погибла на Шиловском пруду в Свердловской области

Рыба погибла на Шиловском пруду в Свердловской области

17 апреля 2024, 07:10
Фото: «Подслушано Красноуфимск»
В селе Юва и на Шиловском пруду Красноуфимского района в Свердловской области погибла рыба.

Кадры с мест событий опубликовали очевидцы. Также ранее в соцсетях было размещено фото с мертвой рыбой в пруду села Шиловка. Очевидцы утверждают, что в весеннее время в Шиловском пруду по берегам во льду, всплыло много дохлой рыбы.

Позднее оказалось, что это было только начало. Еще больше дохлой рыбы стало видно на этой неделе. Масштабы мора рыбы оказались сильно значительнее, сообщается паблике «Подслушано Красноуфимск».

Фото: «Подслушано Красноуфимск»

Рыбаки снимали дно водоема на камеру. Выяснилось, что там рыба лежит слоями. Отмечается, что на Шиловском пруду обитают лебеди. Ранее эта территория считалась благоприятной с точки зрения экологии.

Что случилось, неизвестно. Известно, что не так давно пруд посетили представители Рыбнадзора. Свердловчане мечтают, чтобы пробу воды взяли для проведения анализа.

Ранее свердловчанам запретили ловить рыбу из-за нереста.

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