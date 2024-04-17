Шаровидные деревья и памятник: тагильчане хотят благоустроить сквер Строителей

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сквер Строителей расположен у администрации Дзержинского района у перекрестка улиц Окунева и Энтузиастов. Недалеко находится школа № 4. В прошлом году напротив территории обновляли теплотрассу.
Здесь очень много деревьев. При чем это не просто тополя, а какие-то необычные, с шаровидными кронами. Несколько лет назад, когда сын был еще маленький, любили с супругом тут гулять с коляской. Ребенок прекрасно спал, потому что летом в парке тенистая территория, — рассказала журналисту редакции TagilCity.ru жительница Дзержинского района Валерия.
Она отметила, что вблизи сквера Строителей нет большого трафика машин и здесь совсем не шумно. Именно поэтому здесь комфортно отдыхать пожилым людям и гулять с колясками молодым мамам Нижнего Тагила.
Сейчас, в середине весны, еще не везде растаял снег. Но уже можно заметить, что в сквере действительно много деревьев, которые скоро покроются листвой и будут радовать теньком жителей Нижнего Тагила в знойные летние дни. Зеленые насаждения расположены вдоль пешеходных дорожек и рядом с самим памятником строителям.
Было бы классно, если бы эту территорию привели в порядок. Сейчас тут нет нормальных тропинок для пешеходов. Можно и памятник строителям обновить, потому что плитка уже вся поотпадывала. Парковка у администрации тоже в плачевном состоянии, — поделилась с журналистом жительница Вагонки Александра.
На фотографиях, сделанных журналистом TagilCity.ru во время объезда территории, действительно заметно, что памятник в настоящее время находится в ненадлежащем виде. Местами плитка отсутствует на должном месте. Да и сам обелиск не мешало бы привести в порядок, так как фигуры обоих строителей стоят пока что грязными после зимы и немного облупились.
Что касается тротуаров, то здесь, на улице Окунева, они тоже нуждаются в реконструкции. Ранее уложенная плитка давно растрескалась, а это создает определенные неудобства для пешеходов, особенно маломобильных.
Парковка рядом с администрацией Дзержинского района разбита и требуют обновления. Автомобилистам, которые припарковываются у здания, приходится преодолевать огромные лужи, чтобы добраться до другой стороны.
Общая площадь благоустройства составит 1,6 гектара. В случае победы в голосовании, на территории планируется мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, ремонт парковки и проездов, установка парковых качелей, вазонов, скамеек, урн, обустройство цветников и велопарковок, а также реконструкция линии наружного освещения сквера. Проголосовать за сквер Строителей или другие территории можно на этом сайте.
Среди элементов озеленения в проектной документации значатся яблони, вязы, западные туи, барбарис, кустарниковая лапчатка и венечный чебушник.
Известно, что по пешеходным тротуарам в этой части района часто ходят тагильчане, чтобы добраться до социальных учреждений, остановок общественного транспорта, торговых центров и жилых кварталов. Эти зоны для удобства горожан планируется вымостить различными видами плитки.
Также заинтересованные в благоустройстве жители Дзержинского района могут проголосовать за то, что на территории устранят подтопление значительных участков площади и решат проблему с недостаточной освещенностью территории сквера.
Проектом также предусмотрена парковка для велосипедистов, которые, судя по комментариям жителей Нижнего Тагила, часто там ездят. А для любителей тихого отдыха в сквере Строителей установят различные скамейки, качели под навесами и вазоны для цветов. А чтобы в Дзержинском районе Нижнего Тагила было чище, в этой части появятся и новые урны для мусора.
Всего в Нижнем Тагиле предлагается для голосования шесть объектов. Среди них два в Дзержинском районе, еще два в Ленинском и два в Тагилстроевском.