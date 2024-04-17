Шаровидные деревья и памятник: тагильчане хотят благоустроить сквер Строителей

На фотографиях, сделанных журналистом TagilCity.ru во время объезда территории, действительно заметно, что памятник в настоящее время находится в ненадлежащем виде. Местами плитка отсутствует на должном месте. Да и сам обелиск не мешало бы привести в порядок, так как фигуры обоих строителей стоят пока что грязными после зимы и немного облупились.