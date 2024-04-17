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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Нижнем Тагиле голосуют за благоустройство сквера Строителей

Шаровидные деревья и памятник: тагильчане хотят благоустроить сквер Строителей

17 апреля 2024, 05:04
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле голосуют за благоустройство сквера Строителей

Жители Нижнего Тагила продолжают голосовать за объекты, которые будут благоустроены в городе в 2025 году. Горожане из Дзержинского района хотят, чтобы в порядок привели сквер Строителей. Голосование продлится до 30 апреля 2024 года.

Сквер Строителей расположен у администрации Дзержинского района у перекрестка улиц Окунева и Энтузиастов. Недалеко находится школа № 4. В прошлом году напротив территории обновляли теплотрассу.

Здесь очень много деревьев. При чем это не просто тополя, а какие-то необычные, с шаровидными кронами. Несколько лет назад, когда сын был еще маленький, любили с супругом тут гулять с коляской. Ребенок прекрасно спал, потому что летом в парке тенистая территория, — рассказала журналисту редакции TagilCity.ru жительница Дзержинского района Валерия.

Она отметила, что вблизи сквера Строителей нет большого трафика машин и здесь совсем не шумно. Именно поэтому здесь комфортно отдыхать пожилым людям и гулять с колясками молодым мамам Нижнего Тагила.

Сейчас, в середине весны, еще не везде растаял снег. Но уже можно заметить, что в сквере действительно много деревьев, которые скоро покроются листвой и будут радовать теньком жителей Нижнего Тагила в знойные летние дни. Зеленые насаждения расположены вдоль пешеходных дорожек и рядом с самим памятником строителям.

Фото: tagilcity.ru
Было бы классно, если бы эту территорию привели в порядок. Сейчас тут нет нормальных тропинок для пешеходов. Можно и памятник строителям обновить, потому что плитка уже вся поотпадывала. Парковка у администрации тоже в плачевном состоянии, — поделилась с журналистом жительница Вагонки Александра.

На фотографиях, сделанных журналистом TagilCity.ru во время объезда территории, действительно заметно, что памятник в настоящее время находится в ненадлежащем виде. Местами плитка отсутствует на должном месте. Да и сам обелиск не мешало бы привести в порядок, так как фигуры обоих строителей стоят пока что грязными после зимы и немного облупились.

Что касается тротуаров, то здесь, на улице Окунева, они тоже нуждаются в реконструкции. Ранее уложенная плитка давно растрескалась, а это создает определенные неудобства для пешеходов, особенно маломобильных.

Парковка рядом с администрацией Дзержинского района разбита и требуют обновления. Автомобилистам, которые припарковываются у здания, приходится преодолевать огромные лужи, чтобы добраться до другой стороны.

Фото: tagilcity.ru

Общая площадь благоустройства составит 1,6 гектара. В случае победы в голосовании, на территории планируется мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, ремонт парковки и проездов, установка парковых качелей, вазонов, скамеек, урн, обустройство цветников и велопарковок, а также реконструкция линии наружного освещения сквера. Проголосовать за сквер Строителей или другие территории можно на этом сайте.

Среди элементов озеленения в проектной документации значатся яблони, вязы, западные туи, барбарис, кустарниковая лапчатка и венечный чебушник.

Известно, что по пешеходным тротуарам в этой части района часто ходят тагильчане, чтобы добраться до социальных учреждений, остановок общественного транспорта, торговых центров и жилых кварталов. Эти зоны для удобства горожан планируется вымостить различными видами плитки.

Также заинтересованные в благоустройстве жители Дзержинского района могут проголосовать за то, что на территории устранят подтопление значительных участков площади и решат проблему с недостаточной освещенностью территории сквера.

Проектом также предусмотрена парковка для велосипедистов, которые, судя по комментариям жителей Нижнего Тагила, часто там ездят. А для любителей тихого отдыха в сквере Строителей установят различные скамейки, качели под навесами и вазоны для цветов. А чтобы в Дзержинском районе Нижнего Тагила было чище, в этой части появятся и новые урны для мусора.

Фото: Проектная документация

Всего в Нижнем Тагиле предлагается для голосования шесть объектов. Среди них два в Дзержинском районе, еще два в Ленинском и два в Тагилстроевском.

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