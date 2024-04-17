Сносит крыши, топит отели: туристы из Екатеринбурга пережили шторм в Дубае

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Очевидцы утверждают, что видели, как улетела крыша одного из отелей во время ливня. В этом отеле они и остановились на отдых.
Повреждены оказались и другие здания. Кроме того, туристы испытывают проблемы со связью, у некоторых отсутствует электроэнергия, пишет ЕАН.
В нашем отеле затопило верхние этажи, воды по щиколотку, — отметила екатеринбурженка Ольга.
Кроме того, у туристов не работают карточки, благодаря которым можно заходить и выходить из номера, а также в лифт.
Также на фоне шторма приостановлено авиасообщение. В том числе был отменен рейс Fludubai в уральскую столицу.
Ранее сообщалось, что всего в Дубае сейчас находится порядка пяти тысяч россиян.