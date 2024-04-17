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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Туристы из Екатеринбурга оказались в эпицентре шторма в Дубае

Сносит крыши, топит отели: туристы из Екатеринбурга пережили шторм в Дубае

17 апреля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney

Туристы из Екатеринбурга оказались в эпицентре шторма в Дубае

Туристы из Екатеринбурга, которые прилетели на отдых в Дубай, попали в сильнейший шторм. Начался он 16 апреля.

Очевидцы утверждают, что видели, как улетела крыша одного из отелей во время ливня. В этом отеле они и остановились на отдых.

Повреждены оказались и другие здания. Кроме того, туристы испытывают проблемы со связью, у некоторых отсутствует электроэнергия, пишет ЕАН.

В нашем отеле затопило верхние этажи, воды по щиколотку, — отметила екатеринбурженка Ольга.

Кроме того, у туристов не работают карточки, благодаря которым можно заходить и выходить из номера, а также в лифт.

Также на фоне шторма приостановлено авиасообщение. В том числе был отменен рейс Fludubai в уральскую столицу.

Ранее сообщалось, что всего в Дубае сейчас находится порядка пяти тысяч россиян.

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