Спасение жизни — в приоритете. Как стать донором крови

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

Специалисты советуют пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде,

За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики,

За час до процедуры донации следует воздержаться от курения,

Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. Чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам,

Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи,