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Published Сегодня, 10:42

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Спасение жизни — в приоритете. Как стать донором крови

Спасение жизни — в приоритете. Как стать донором крови

17 апреля 2024, 10:42
Фото: 1MI
Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. В материале TagilCity.ru рассказываем, зачем становиться донором, как подготовиться к донации и какие нормы сдачи крови являются безопасными.

Переливание крови (гемотрансфузия) и продуктов крови — лечебный процесс, позволяющий спасать человеческие жизни. Процедура не только помогает продлить жизнь пациентов, но и улучшает само качество жизни. Особенно донорская кровь важна при проведении сложных медицинских и хирургических процедур.

По всей России работают специальные организации — Службы крови. Они являются эффективным инструментом системы здравоохранения и обеспечивают доступ пациентов к безопасной крови и ее продуктам. Однако необходимые объемы могут быть достигнуты только благодаря регулярному донорству.

В Нижнем Тагиле Станция переливания крови располагается по адресу улица Циолковского, 23.

Фото: 1MI

Донорство крови — это добровольная сдача крови для помощи тем, кто в ней нуждается. Стандартное количество донации цельной крови — 450 мл, что составляет около 7% объема крови взрослого человека. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказана безопасность этих норм для здоровья человека. По мнению специалистов, организм восполняет такую кровопотерю за 2 дня, а эритроциты полностью восстанавливаются за 10 недель.

Донорство играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матери и ребенка, а также во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с катастрофами, вызванными деятельностью человека и стихийными бедствиями.

Переливание крови — один из специфических видов терапии, в которой при определенных заболеваниях очень нуждаются и дети, и взрослые. Человеческая жизнь бесценна, а донор — это человек, который готов поделиться частью своей крови, чтобы спасти чью-то жизнь, — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Васюкович.
Фото: 1MI

Кто может сдавать кровь

Согласно утвержденным Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» правилам, донорами крови могут стать:

  • Здоровые дееспособные люди возрастом от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг,

  • Изъявившие добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты,

  • Прошедшие медицинское обследование,

  • Не имеющие медицинских противопоказаний для проведения процедуры.

Нельзя сдавать кровь при наличии простуды, гриппа, ангины, герпеса, расстройства желудка и при наличии какой-либо инфекции. Нельзя сдавать кровь в течение 6 месяцев после посещения тату-/пирсинг-салона. Нельзя сдавать кровь, если показатели гемоглобина ниже минимального уровня, установленного для сдачи крови. Нельзя сдавать кровь после «рискованных» форм сексуальной активности в течение последних 12 месяцев.

К сдаче крови не допускаются лица, получившие положительный результат теста на ВИЧ-инфекцию и употреблявшие инъекционные психоактивные вещества. После беременности период воздержания от донорства крови должен составлять не менее 9 месяцев (в соответствии с продолжительностью беременности). Не рекомендуется сдавать кровь и во время грудного вскармливания.

Фото: 1MI

Подготовка к донации

  1. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.
  2. Специалисты советуют пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде,
  3. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики,
  4. За час до процедуры донации следует воздержаться от курения,
  5. Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. Чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам,
  6. Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи,
  7. Не стоит планировать сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями и на время тяжелых нагрузок.
Фото: 1MI

Льготы и привилегии для доноров

  • В день сдачи крови и ее компонентов донор получает 1–2 выходных дня с сохранением среднего заработка. Если осмотр проводится в день сдачи крови, то выходных выделяется два, прописано в статье № 186 Трудового кодекса России.
  • Бесплатный обед. В день сдачи крови могут либо накормить, либо выделить денежные средства: от 400 до 700 рублей.
  • Санаторно-курортное лечение. Если сдать кровь не менее двух раз, то можно просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения. Путевки получают по месту работы или учебы.
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