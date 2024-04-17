Спасение жизни — в приоритете. Как стать донором крови

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Переливание крови (гемотрансфузия) и продуктов крови — лечебный процесс, позволяющий спасать человеческие жизни. Процедура не только помогает продлить жизнь пациентов, но и улучшает само качество жизни. Особенно донорская кровь важна при проведении сложных медицинских и хирургических процедур.
По всей России работают специальные организации — Службы крови. Они являются эффективным инструментом системы здравоохранения и обеспечивают доступ пациентов к безопасной крови и ее продуктам. Однако необходимые объемы могут быть достигнуты только благодаря регулярному донорству.
В Нижнем Тагиле Станция переливания крови располагается по адресу улица Циолковского, 23.
Донорство крови — это добровольная сдача крови для помощи тем, кто в ней нуждается. Стандартное количество донации цельной крови — 450 мл, что составляет около 7% объема крови взрослого человека. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказана безопасность этих норм для здоровья человека. По мнению специалистов, организм восполняет такую кровопотерю за 2 дня, а эритроциты полностью восстанавливаются за 10 недель.
Донорство играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матери и ребенка, а также во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с катастрофами, вызванными деятельностью человека и стихийными бедствиями.
Переливание крови — один из специфических видов терапии, в которой при определенных заболеваниях очень нуждаются и дети, и взрослые. Человеческая жизнь бесценна, а донор — это человек, который готов поделиться частью своей крови, чтобы спасти чью-то жизнь, — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Васюкович.
Согласно утвержденным Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» правилам, донорами крови могут стать:
Изъявившие добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты,
Прошедшие медицинское обследование,
Не имеющие медицинских противопоказаний для проведения процедуры.
Нельзя сдавать кровь при наличии простуды, гриппа, ангины, герпеса, расстройства желудка и при наличии какой-либо инфекции. Нельзя сдавать кровь в течение 6 месяцев после посещения тату-/пирсинг-салона. Нельзя сдавать кровь, если показатели гемоглобина ниже минимального уровня, установленного для сдачи крови. Нельзя сдавать кровь после «рискованных» форм сексуальной активности в течение последних 12 месяцев.
К сдаче крови не допускаются лица, получившие положительный результат теста на ВИЧ-инфекцию и употреблявшие инъекционные психоактивные вещества. После беременности период воздержания от донорства крови должен составлять не менее 9 месяцев (в соответствии с продолжительностью беременности). Не рекомендуется сдавать кровь и во время грудного вскармливания.