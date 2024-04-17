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В Екатеринбурге самокатчики подрались с пешеходами

Стенка на стенку: у «Пассажа» в Екатеринбурге самокатчики разодрались с пешеходами

17 апреля 2024, 11:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге самокатчики подрались с пешеходами

В центре Екатеринбурга произошла драка, пешеходы и самокатчики не поделили тротуар.

Схватка произошла в ночь на среду, 17 апреля. Все началось с того, что один из стоящих на тротуаре молодых людей подставил ножку самокатчику, который ехал мимо. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Молодой человек вернулся, чтобы «поговорить», затем к нему присоединились еще двое приятелей на самокатах. С другой стороны драчунов также было трое.

Намахавшись кулаками, молодые люди начали выяснять отношения на словах. Стороны еще долго о чем-то беседовали, а затем самокатчики забрали свои транспортные средства и уехали.

Ранее от наездов самокатчиков в Екатеринбурге пострадали 70-летняя женщина и восьмилетний ребенок.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Драка#Ссора#18+#Екатеринбург#Самокаты
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