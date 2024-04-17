Стенка на стенку: у «Пассажа» в Екатеринбурге самокатчики разодрались с пешеходами

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Схватка произошла в ночь на среду, 17 апреля. Все началось с того, что один из стоящих на тротуаре молодых людей подставил ножку самокатчику, который ехал мимо. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Молодой человек вернулся, чтобы «поговорить», затем к нему присоединились еще двое приятелей на самокатах. С другой стороны драчунов также было трое.
Намахавшись кулаками, молодые люди начали выяснять отношения на словах. Стороны еще долго о чем-то беседовали, а затем самокатчики забрали свои транспортные средства и уехали.
Ранее от наездов самокатчиков в Екатеринбурге пострадали 70-летняя женщина и восьмилетний ребенок.