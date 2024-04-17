Свердловская область потеряла из-за лесных пожаров 10 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Губернатор Евгений Куйвашев на совещании с главами муниципалитетов назвал реальные потери региона от лесных пожаров. Сумма, по его словам, может достигать 10 млрд рублей, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
По словам главы региона, речь идет о накопительных потерях. И эти деньги могли быть пущены на развитие Свердловской области, если бы изначально не было безответственного подхода к проблеме.
Напомним, что в 2023 году регион охватили разрушительные пожары — горели не только леса, но и населенные пункты. Самый большой ущерб был нанесен Сосьве, где сгорело более сотни жилых домов.
В этом году, по мнению Куйвашева, также отмечается неудовлетворительная подготовка к пожарному сезону в муниципалитетах. Так, некоторые главы до сих пор не зарегистрировались в специальном приложении МЧС. Кроме того, крайне медленно продвигается работа по созданию минерализованных полос.
В Свердловской области 35 млн рублей потратили на закупку спецтехники в преддверии сезона лесных пожаров.