Свердловская область потеряла из-за лесных пожаров 10 млрд рублей

В этом году, по мнению Куйвашева, также отмечается неудовлетворительная подготовка к пожарному сезону в муниципалитетах. Так, некоторые главы до сих пор не зарегистрировались в специальном приложении МЧС. Кроме того, крайне медленно продвигается работа по созданию минерализованных полос.