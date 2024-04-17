Тагильчане мечтают возродить яблоневую аллею на Ленинградском проспекте

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По словам местной жительницы, на этой территории раньше была большая аллея и яблоневый сад.
От Ледового дворца и до площади Славы по четной стороне Ленинградского проспекта была огромная яблоневая аллея. После строительства Мегамарта, часть деревьев вырубили, а еще одну часть — когда случился медицинский центр «Поликлиника УВЗ». Остался только небольшой кусочек, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Светлана, которая живет на Вагонке.
На этой части Ленинградского проспекта находятся старые игровые площадки. Некоторые из конструкций железные и могут представлять опасность для детей, например карусели и разбитые качели.
Территория пока не убрана коммунальщиками после зимы. Везде валяется мусор, который выкидывают несознательные жители и гости Дзержинского района. Лавочки и заборы у подъездов домов тоже нуждаются в обновлении.
Во время выезда на территорию журналисту повстречалась местная жительница, которая помнит эту территорию цветущей каждую весну:
В моем детстве, 25-30 лет назад, здесь все было в яблонях и стоял невероятный аромат. Сейчас тоже немного деревьев осталось, но по весне все равно все благоухает. Жалко конечно, что все повырубали. И если сейчас приведут территорию в какой-то эстетичный вид, то местные жители будут рады, потому что это у них прямо под окнами находится, — считает Кристина.
Третья собеседница редакции отметила, что тагильчане очень сильно мусорят. Она даже заметила на яблонях пакеты от мусора, которые туда занесло ветром.
К сожалению, пока что жители только загаживают эту всю территорию. Валяется всякий бытовой мусор, пакеты висят на этих стареющих яблонях, которые тридцать лет стоят или сорок. Ну и самая большая, конечно, беда на этих территориях — это собачьи фекалии. По весне просто все усыпано. Собачники там постоянно выгуливают своих питомцев, ничего за ними не убирая. А тут гуляют дети и ездят велосипедисты, — пояснила София.
Кое-где на этой части Ленинградского проспекта снег в середине апреля еще не полностью оттаял. Однако на фото, сделанных журналистом TagilCity.ru, ясно видно, что под окнами домов на самом деле очень много мусора и фекалий от животных. Кругом лужи и грязь. Количество травы, неубранной после зимы, огромно.
Местные жители протаптывают тропинки к подъездам. Сейчас, весной, они больше похоже на месиво из земли вперемешку с различными отходами. Состояние асфальта тоже оставляет желать лучшего. Покрытие растрескалось, а где-то и вовсе на дорожках появились ямы.
Общая площадь благоустройства в границах проектирования составит 1,1 гектара. На территории планируется поставить детские и спортивные площадки, скамейки и урны, обустроить велодорожки, цветники.
Строители, в случае прохождения этой площадки по итогам голосования, вымостят тротуарной плиткой дорожки для пешеходов и обустроят сети наружного освещения и видеонаблюдения.
Расскажем немного подробнее о планах благоустройства. Игровых площадок для детей Дзержинского района здесь появится две. В комплексах предусмотрены горки и другие функциональные вещи, чтобы юным тагильчанам было интересно и безопасно развлекаться на прогулках.
Интересными штрихами станут малая архитектурная форма с надписью «Я люблю Дзержинский район» и скамейка вокруг цветника. Для живой изгороди планируется высадить кусты спиреи и дополнительно озеленить территорию яблонями. При этом старые насаждения будут максимально сохранены, а от сухостоя и поросли работники подрядной организации избавятся.
Для любителей кататься на велосипедах предусмотрено асфальтобетонное цветное покрытие, а на игровых и спортивных площадках будет уложена резиновая крошка. Кроме того, планируется различное мощение дорожек для пешеходов и зоны для отдыха тагильчан.