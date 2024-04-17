Тагильчане мечтают возродить яблоневую аллею на Ленинградском проспекте

Кое-где на этой части Ленинградского проспекта снег в середине апреля еще не полностью оттаял. Однако на фото, сделанных журналистом TagilCity.ru, ясно видно, что под окнами домов на самом деле очень много мусора и фекалий от животных. Кругом лужи и грязь. Количество травы, неубранной после зимы, огромно.