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Солистки «Василинки» из Тагила стали победителями Всероссийского конкурса

Тагильские солистки из «Василинки» удивили пением жюри на Всероссийском конкурсе

17 апреля 2024, 10:49
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Солистки «Василинки» из Тагила стали победителями Всероссийского конкурса

Две солистки из фольклорного коллектива «Василинка» получили звания лауреатов на Всероссийском конкурсе имени В. П. Бражкина. Он состоялся в Екатеринбурге.

Этот конкурс проводился в первый раз. Участников члены жюри прослушивали в течение трех дней в Свердловском музыкальном училище. Обязательным условием было исполнение двух произведений разного характера. Одно из них должно было быть исполнено без музыкального сопровождения, а второе — под звучание инструментов.

Тагильский коллектив представили солистки Таисия Валиулина и Станислава Брагина, которая сама играла на балалайке. Жюри присвоили Таисии диплом лауреата 1 степени. Санислава удостоилась звания лауреата 3 степени.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Ранее «Василинка» из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе в Нижнем Новгороде.

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