Тагильские солистки из «Василинки» удивили пением жюри на Всероссийском конкурсе

Этот конкурс проводился в первый раз. Участников члены жюри прослушивали в течение трех дней в Свердловском музыкальном училище. Обязательным условием было исполнение двух произведений разного характера. Одно из них должно было быть исполнено без музыкального сопровождения, а второе — под звучание инструментов.