Тагильские солистки из «Василинки» удивили пением жюри на Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Этот конкурс проводился в первый раз. Участников члены жюри прослушивали в течение трех дней в Свердловском музыкальном училище. Обязательным условием было исполнение двух произведений разного характера. Одно из них должно было быть исполнено без музыкального сопровождения, а второе — под звучание инструментов.
Тагильский коллектив представили солистки Таисия Валиулина и Станислава Брагина, которая сама играла на балалайке. Жюри присвоили Таисии диплом лауреата 1 степени. Санислава удостоилась звания лауреата 3 степени.