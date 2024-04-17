Тагильские волейболистки стали серебряными призерами Первенства Свердловской области

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Нижнего Тагила показали достойный результат на Первенстве региона по волейболу, сообщает СШОР в социальных сетях.
Девушки упорно сражались и в итоге стали серебряными призерами важных соревнований. Тренируют призеров Первенства Свердловской области Анастасия Смирнова и Виктория Путилова.
Ранее серебряную награду завоевала команда 19-летних волейболисток Нижнего Тагила. Первое место они уступили только соперницам из Екатеринбурга.