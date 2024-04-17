tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Тагильские волейболистки завоевали серебро на Первенстве Свердловской области

Тагильские волейболистки стали серебряными призерами Первенства Свердловской области

17 апреля 2024, 15:18
Фото: СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила

Тагильские волейболистки завоевали серебро на Первенстве Свердловской области

Первенство региона проходило в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле. В соревнованиях принимали участие команды девушек до 17 лет.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Нижнего Тагила показали достойный результат на Первенстве региона по волейболу, сообщает СШОР в социальных сетях.

Девушки упорно сражались и в итоге стали серебряными призерами важных соревнований. Тренируют призеров Первенства Свердловской области Анастасия Смирнова и Виктория Путилова.

Ранее серебряную награду завоевала команда 19-летних волейболисток Нижнего Тагила. Первое место они уступили только соперницам из Екатеринбурга.

Две медали привезли с областного первенства юные волейболистки из Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Золото и серебро привезли незрячие тагильчане с соревнований по дзюдо в СочиВоспитанники тагильской СШОР «Юность» завоевали две награды областного ПервенстваВолейболистки из Нижнего Тагила завоевали серебро регионального Первенства
#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Первенство области#Серебро#Медали#Волейбол#Екатеринбург#Спортшкола#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
В самом центре Екатеринбурга рыбак выловил огромного судака
Сегодня, 10:38
Спасение животных и лесов: как развивается нацпроект «Экология» на Среднем Урале
Сегодня, 11:13
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"