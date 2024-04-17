tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Таможенник из Екатеринбурга заплатит штраф в шесть раз больше суммы взятки

Таможенник из Екатеринбурга заплатит штраф в шесть раз больше суммы взятки

17 апреля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге осудили таможенника, который взял взятку в размере 133 тысяч. Приговор уже вынесен.

Известно, что мужчина собирал и передавал представителю частной фирмы секретные данные. За это он получил деньги, рассказали в Уральском таможенном управлении.

Таможенника признали виновным в получении взятки и сборе сведений, которые являются тайной.

Приговором злоумышленнику вынесли 3,5 года условного срока. Также он должен заплатить штраф, который в разы больше суммы денежного вознаграждения. Таможенник заплатит 819 тысяч. А еще он не сможет два года быть госслужащим.

Ранее сообщалось, что иностранец пытался дать взятку для спасения родственника в Нижних Сергах, однако сам попал под уголовную статью.

В Сысертском районе 11 лет получил наркодилер «Казбек» за наркотики и взятку полиции
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автомобиля в Екатеринбурге пытался дать инспектору взятку 29 тысячВ Екатеринбурге суд отказал осужденному за крупную взятку банкиру в снятии судимостиРаботницу свердловской больницы задержали за взятку и увезли к месту работы на скорой
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Суд#Штраф#Криминал#Взятка#Условный срок#18+#Екатеринбург#Таможенник#Госслужба
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
15 апреля, 12:06
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
15 апреля, 14:12
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"