Таможенник из Екатеринбурга заплатит штраф в шесть раз больше суммы взятки

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Известно, что мужчина собирал и передавал представителю частной фирмы секретные данные. За это он получил деньги, рассказали в Уральском таможенном управлении.
Таможенника признали виновным в получении взятки и сборе сведений, которые являются тайной.
Приговором злоумышленнику вынесли 3,5 года условного срока. Также он должен заплатить штраф, который в разы больше суммы денежного вознаграждения. Таможенник заплатит 819 тысяч. А еще он не сможет два года быть госслужащим.
Ранее сообщалось, что иностранец пытался дать взятку для спасения родственника в Нижних Сергах, однако сам попал под уголовную статью.