Три педагога из Нижнего Тагила вышли в финал областного конкурса «Воспитать человека»

Всего в финал конкурса было отобрано семь педагогов из заявившихся 257 человек. Трое из них работают в школах Нижнего Тагила. Это учителя начальных классов Татьяна Бушина (школа №32) и Елена Бабайлова (гимназия №18), а также Калина Климова, преподаватель иностранного языка из школы №100.