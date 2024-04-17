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Три педагога из Нижнего Тагила вышли в финал областного конкурса «Воспитать человека»

Три педагога из Нижнего Тагила вышли в финал областного конкурса «Воспитать человека»

17 апреля 2024, 15:35
Фото: 1MI
Три тагильских педагога из разных школ прошли на очный этап областного конкурса «Воспитать человека». Они преподают в разных школах.

Всего в финал конкурса было отобрано семь педагогов из заявившихся 257 человек. Трое из них работают в школах Нижнего Тагила. Это учителя начальных классов Татьяна Бушина (школа №32) и Елена Бабайлова (гимназия №18), а также Калина Климова, преподаватель иностранного языка из школы №100.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Теперь 25 апреля тагильчанок ждут новые испытания. Они будут проводить мастер-классы с коллегами и мероприятия с учениками. Кроме того, необходимо презентовать членам жюри видеоролики согласно тематике конкурса.

Ранее стало известно, что школьница из Нижнего Тагила поедет в Москву, чтобы поучаствовать во Всероссийском литературном конкурсе. Она стала победителем регионального этапа. Девушка является учащейся школы №32.

Педагог тагильской школы №32 вышла в финал области на конкурсе «Учитель года России»
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Учителя#Педагоги#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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