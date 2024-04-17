Три педагога из Нижнего Тагила вышли в финал областного конкурса «Воспитать человека»

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Всего в финал конкурса было отобрано семь педагогов из заявившихся 257 человек. Трое из них работают в школах Нижнего Тагила. Это учителя начальных классов Татьяна Бушина (школа №32) и Елена Бабайлова (гимназия №18), а также Калина Климова, преподаватель иностранного языка из школы №100.
Теперь 25 апреля тагильчанок ждут новые испытания. Они будут проводить мастер-классы с коллегами и мероприятия с учениками. Кроме того, необходимо презентовать членам жюри видеоролики согласно тематике конкурса.
Ранее стало известно, что школьница из Нижнего Тагила поедет в Москву, чтобы поучаствовать во Всероссийском литературном конкурсе. Она стала победителем регионального этапа. Девушка является учащейся школы №32.