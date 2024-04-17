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Сотрудница Екатеринбургской семинарии потеряла 3 млн и едва не отдала жилье

У педагога Екатеринбургской семинарии выманили 3 млн и заставляли продать квартиру

17 апреля 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудница Екатеринбургской семинарии потеряла 3 млн и едва не отдала жилье

Мошенники долгое время «раскручивали» преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии. В итоге женщина лишилась 3 млн рублей и чуть не продала квартиру.

В Екатеринбурге жертвой аферистов стала преподаватель духовной семинарии. Сначала женщина под диктовку мошенников доверчиво переводила свои сбережения на «безопасные счета», а затем под их давлением выставила на продажу квартиру, сообщает УМВД Екатеринбурга.

В общей сложности екатеринбурженка отдала жуликам 3 млн рублей, однако квартиру продать не успела благодаря бдительности риэлторов агентства по недвижимости. Они заподозрили, что женщина стала жертвой аферистов, обратились в полицию и рассказали о схеме самой обманутой. Она написала заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества.

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Преподаватель рассказала, что изначально ей написал непосредственный «руководитель», который предупредил о внеплановой проверке и необходимости поговорить с налоговым инспектором. Далее аферисты действовали по уже отработанной схеме: заставили перевести собственные сбережения в размере 260 тысяч рублей и набрать кредитов на 2,7 млн рублей.

Ранее 7 млн рублей лишилась декоратор из Екатеринбурга, которая «инвестировала» деньги в мошенническую схему.

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