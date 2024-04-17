У педагога Екатеринбургской семинарии выманили 3 млн и заставляли продать квартиру

В общей сложности екатеринбурженка отдала жуликам 3 млн рублей, однако квартиру продать не успела благодаря бдительности риэлторов агентства по недвижимости. Они заподозрили, что женщина стала жертвой аферистов, обратились в полицию и рассказали о схеме самой обманутой. Она написала заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества.