У педагога Екатеринбургской семинарии выманили 3 млн и заставляли продать квартиру

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Екатеринбурге жертвой аферистов стала преподаватель духовной семинарии. Сначала женщина под диктовку мошенников доверчиво переводила свои сбережения на «безопасные счета», а затем под их давлением выставила на продажу квартиру, сообщает УМВД Екатеринбурга.
В общей сложности екатеринбурженка отдала жуликам 3 млн рублей, однако квартиру продать не успела благодаря бдительности риэлторов агентства по недвижимости. Они заподозрили, что женщина стала жертвой аферистов, обратились в полицию и рассказали о схеме самой обманутой. Она написала заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества.
Преподаватель рассказала, что изначально ей написал непосредственный «руководитель», который предупредил о внеплановой проверке и необходимости поговорить с налоговым инспектором. Далее аферисты действовали по уже отработанной схеме: заставили перевести собственные сбережения в размере 260 тысяч рублей и набрать кредитов на 2,7 млн рублей.
Ранее 7 млн рублей лишилась декоратор из Екатеринбурга, которая «инвестировала» деньги в мошенническую схему.