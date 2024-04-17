Уровень воды в реках Свердловской области может резко повыситься

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В УГМС предупредили об интенсивном таянии снега. Из-за этого уровень воды в ряде водоемов региона может вырасти. По словам специалистов, процесс связан с повышением температуры окружающего воздуха, также в Свердловской области идут дожди.
Однако ситуация в регионе находится под контролем: ледовые заторы, которые потенциально могли вызвать подтопления, были заблаговременно уничтожены. Кроме того, в Свердловской области налажено взаимодействие между экстренными службами и муниципалитетами, разработаны алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Специалисты постоянно мониторят уровень воды на 43 гидроузлах. Для осмотра территорий используются беспилотники.
По предварительным прогнозам, уровень воды в свердловских водоемах не должен превысить верхнюю норму. На данный момент он соответствует среднегодовым значениям.
Ранее экстренные службы предупредили о возможном подтоплении трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.