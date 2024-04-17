Уровень воды в реках Свердловской области может резко повыситься

Однако ситуация в регионе находится под контролем: ледовые заторы, которые потенциально могли вызвать подтопления, были заблаговременно уничтожены. Кроме того, в Свердловской области налажено взаимодействие между экстренными службами и муниципалитетами, разработаны алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.