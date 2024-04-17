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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

УГМС: Уровень воды в реках Свердловской области повысится

Уровень воды в реках Свердловской области может резко повыситься

17 апреля 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney

УГМС: Уровень воды в реках Свердловской области повысится

Метеорологи предупредили об интенсивном таянии снега в Свердловской области. Из-за этого может вырасти уровень воды в реках.

В УГМС предупредили об интенсивном таянии снега. Из-за этого уровень воды в ряде водоемов региона может вырасти. По словам специалистов, процесс связан с повышением температуры окружающего воздуха, также в Свердловской области идут дожди.

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Однако ситуация в регионе находится под контролем: ледовые заторы, которые потенциально могли вызвать подтопления, были заблаговременно уничтожены. Кроме того, в Свердловской области налажено взаимодействие между экстренными службами и муниципалитетами, разработаны алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Специалисты постоянно мониторят уровень воды на 43 гидроузлах. Для осмотра территорий используются беспилотники.

По предварительным прогнозам, уровень воды в свердловских водоемах не должен превысить верхнюю норму. На данный момент он соответствует среднегодовым значениям.

Ранее экстренные службы предупредили о возможном подтоплении трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.

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