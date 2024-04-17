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Установщик окон в Каменске-Уральском обманул пенсионеров на 400 тысяч рублей

Установщик окон в Каменске-Уральском обманул пенсионеров на 400 тысяч рублей

17 апреля 2024, 11:55
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском 38-летний местный житель похитил у девяти пожилых людей деньги на общую сумму более 400 тысяч рублей. Этим он занимался на протяжении года с 2021 года по 2022 год.

Горожанин получал от пенсионеров денежные суммы, однако обещанные услуги он не оказывал. Из-за его действий лишились денег девять человек, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вскоре афериста задержали. В отношении него возбудили дело. После того, как расследование было завершено, материалы были переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, в Екатеринбурге академия красоты обманула горожан с курсами. Пострадавшие намерены обращаться в суд.

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