Установщик окон в Каменске-Уральском обманул пенсионеров на 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Горожанин получал от пенсионеров денежные суммы, однако обещанные услуги он не оказывал. Из-за его действий лишились денег девять человек, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Вскоре афериста задержали. В отношении него возбудили дело. После того, как расследование было завершено, материалы были переданы в суд для рассмотрения.
Напомним, в Екатеринбурге академия красоты обманула горожан с курсами. Пострадавшие намерены обращаться в суд.