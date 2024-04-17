Устаревший, но с характером: какой сейчас театральный бульвар в Нижнем Тагиле

Согласно проекту, за который тагильчане отдают свои голоса, на территории 2,6 гектара заменят более 60 светильников, установят 30 новых скамеек, 20 урн для мусора и 11 парковых качелей, а также уложат тротуарную плитку и отремонтируют подпорные стенки. Помимо этого близ сквера будет обустроена парковка на 47 мест, а также появятся скульптуры и разные арт-объекты. В числу скульптур — памятник Александру Пушкину, «Белка», «Сказка о царе Салтане», «Открытая книга» и «Сказка о рыбаке и рыбке».