Устаревший, но с характером: какой сейчас театральный бульвар в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Именно вдоль Театрального бульвара проходят майские демонстрации, а еще он является логичным маршрутом для прогулки по центру города. Однако некоторые уверены, что это место уже не соответствует современным проектам, которые реализуются в Нижнем Тагиле.
Сейчас люди ходят здесь постольку-поскольку. Чтобы сократить маршрут или миновать толпу людей на Ленина. Но специально в этом месте проходить не хочется. Но драмтеатр молодцы, сделали там симпатичную скамеечку и столик со стульями, которые, к счастью, пока никто не разрушил. Хотелось бы видеть это место более благоустроенным, со скамейками, урнами и может какими-то другими объектами, — поделалась с корреспондентом TagilCity.ru тагильчанка Людмила.
Это место, несмотря на достойное название, сейчас сложно назвать полноценной городской достопримечательностью. Растрескавшийся асфальт, устаревшие и местами отсутствующие бордюры, сломанные подпорные стенки, на которых видны отпиленные трубы. Вероятно, раньше здесь располагался стенд, на котором размещали афиши или иные объявления для горожан.
Я живу за «Современником» более 35 лет, часто гуляю по проспекту Ленина. Не хватает скамеечек здесь. Посмотрите, посидеть негде на этом участке, а место хорошее, тенистое, летом от жары прятаться. Может и от дождя что-то можно предусмотреть, — уверена пенсионерка Алевтина.
Из положительного на нынешнем Театральном бульваре стоит отметить красивые ели и разные нехвойные деревья — от берез до рябин. Еще — газон, еще пока частично покрытый снегом, и эстетичные на вид фонари.
Думаю, здесь точно чего-то не хватает, чего-то современного. Да хотя бы мест, где можно посидеть, интересных скульптур. Несмотря на то, что это место напоминает мне о моей молодости, когда мы с супругой здесь гуляли в 70-х годах, я бы хотел чтобы его облагородили. В те годы мы гуляли часто, шли от своего дома у цирка и дальше в ресторан «Вечерний Тагил» по Строителей. Стипендия тогда у меня была 20 рублей, а посидеть можно было на 5-6 рублей, — вспоминает тагильчанин Анатолий.
Прогулка по этому скверу близ Дома политического просвещения будто возвращает в исторический Нижний Тагил, на несколько десятков лет назад. И только современные вывески напоминают о том, какой сейчас год.
Сотрудники Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, как сообщила руководитель отдела развития театра Елена Боярская, активно принимают участие в голосовании. Также у них есть идея об установке памятника писателю, в честь которого назвали культурное учреждение.
Очень здорово, что город развивается, становится красивее и уютнее для каждого из нас! Каждый год сотрудники театра активно голосуют за территории для благоустройства. Конечно, нам бы хотелось, чтобы сохранился наш Артистический сквер. А ещё мы много лет мечтаем, чтобы рядом с театром появился памятник нашему земляку — писателю Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку, чьё имя театр носит уже более 60 лет, — рассказала редакции TagilCity.ru Елена Боярская.
В День города в этом сквере расположился театральный уголок, в котором актеры нижнетагильских театров показывали спектакли и интерактивные постановки.
Согласно проекту, за который тагильчане отдают свои голоса, на территории 2,6 гектара заменят более 60 светильников, установят 30 новых скамеек, 20 урн для мусора и 11 парковых качелей, а также уложат тротуарную плитку и отремонтируют подпорные стенки. Помимо этого близ сквера будет обустроена парковка на 47 мест, а также появятся скульптуры и разные арт-объекты. В числу скульптур — памятник Александру Пушкину, «Белка», «Сказка о царе Салтане», «Открытая книга» и «Сказка о рыбаке и рыбке».
На 11 апреля за этот объект отдали 2 858 голосов. Лидирует в голосовании сквер по Ленинградскому проспекту (16 792 голоса) и парк имени Горького (14 458 голосов).