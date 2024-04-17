В Екатеринбурге мотоциклист врезался в бордюр и разбился насмерть

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Мотоциклист, управляя транспортным средством Kawasaki, ехал по улице Чемпионов. Он передвигался слишком быстро, в результате чего врезался в бордюр. Человека отбросило на столб, а мотоцикл — на автомобиль, который находился недалеко от места ДТП. Мужчина 1977 года рождения погиб, информирует ГИБДД Свердловской области.
Помощь медиков мотоциклисту не требовалась — он получил несовместимые с жизнью травмы. В момент аварии на голове у него был пластиковый шлем, однако другая защитная экипировка отсутствовала.
Обстоятельства ДТП установят дознаватели ГИБДД. Автоинспекторы предупреждают о необходимости неукоснительно соблюдать скоростной режим при передвижении по городу. Только соблюдение дорожной дисциплины обезопасит водителей от травм и несчастных случаев.
В Екатеринбурге под колесами нетрезвого лихача погиб дорожный рабочий.