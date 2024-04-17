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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Екатеринбурге на улице Чемпионов насмерть разбился мотоциклист

В Екатеринбурге мотоциклист врезался в бордюр и разбился насмерть

17 апреля 2024, 15:06
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Чемпионов насмерть разбился мотоциклист

В Екатеринбурге в смертельном ДТП погиб байкер, который превысил скорость, потерял управление мотоциклом и наехал на бордюр.

Мотоциклист, управляя транспортным средством Kawasaki, ехал по улице Чемпионов. Он передвигался слишком быстро, в результате чего врезался в бордюр. Человека отбросило на столб, а мотоцикл — на автомобиль, который находился недалеко от места ДТП. Мужчина 1977 года рождения погиб, информирует ГИБДД Свердловской области.

Помощь медиков мотоциклисту не требовалась — он получил несовместимые с жизнью травмы. В момент аварии на голове у него был пластиковый шлем, однако другая защитная экипировка отсутствовала.

Обстоятельства ДТП установят дознаватели ГИБДД. Автоинспекторы предупреждают о необходимости неукоснительно соблюдать скоростной режим при передвижении по городу. Только соблюдение дорожной дисциплины обезопасит водителей от травм и несчастных случаев.

В Екатеринбурге под колесами нетрезвого лихача погиб дорожный рабочий.

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#Дарья Бобровицкая
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