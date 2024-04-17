В Екатеринбурге мотоциклист врезался в бордюр и разбился насмерть

Мотоциклист, управляя транспортным средством Kawasaki, ехал по улице Чемпионов. Он передвигался слишком быстро, в результате чего врезался в бордюр. Человека отбросило на столб, а мотоцикл — на автомобиль, который находился недалеко от места ДТП. Мужчина 1977 года рождения погиб, информирует ГИБДД Свердловской области.