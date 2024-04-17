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В Екатеринбурге у двух мигрантов обнаружили 60 пакетов с героином

В Екатеринбурге у двух мигрантов обнаружили 60 пакетов с героином

17 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге у двух мигрантов из Таджикистана обнаружили 60 пакетов с наркотическим веществом.

Один из мигрантов находился в стране легально, а другой незаконно. Во время задержания у них провели обыск, во время которого были найдены 60 пакетов и четыре свертка с героином, пишет Ура.ру.

Оба задержанных рассказали, что планировали распространять данное вещество. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге был задержан местный житель, у которого обнаружился пакет с порошковым содержимым. В результате экспертизы оказалось, что это был мефедрон. По словам задержанного, он его приобрел для личного употребления.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Экспертиза#Криминал#Мигранты#Наркотики#ЧП#Мужчины#Задержанные#18+#Екатеринбург#Инцидент#Мефедрон
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