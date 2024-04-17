В Екатеринбурге у двух мигрантов обнаружили 60 пакетов с героином

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Один из мигрантов находился в стране легально, а другой незаконно. Во время задержания у них провели обыск, во время которого были найдены 60 пакетов и четыре свертка с героином, пишет Ура.ру.
Оба задержанных рассказали, что планировали распространять данное вещество. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан местный житель, у которого обнаружился пакет с порошковым содержимым. В результате экспертизы оказалось, что это был мефедрон. По словам задержанного, он его приобрел для личного употребления.