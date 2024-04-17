В Екатеринбурге житель дома на Денисова-Уральского угрожает спрыгнуть с высоты

Житель многоэтажки в Екатеринбурге угрожает спрыгнуть с высоты

На бульваре Денисова-Уральского в Екатеринбурге возле одной из многоэтажек собралась толпа и приехала скорая. Один из жильцов сидит на перилах балкона.