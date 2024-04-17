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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Житель многоэтажки в Екатеринбурге угрожает спрыгнуть с высоты

В Екатеринбурге житель дома на Денисова-Уральского угрожает спрыгнуть с высоты

17 апреля 2024, 16:02
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

Житель многоэтажки в Екатеринбурге угрожает спрыгнуть с высоты

На бульваре Денисова-Уральского в Екатеринбурге возле одной из многоэтажек собралась толпа и приехала скорая. Один из жильцов сидит на перилах балкона.

В одной из многоэтажек на Денисова-Уральского в Екатеринбурге молодой человек угрожает выпрыгнуть с высоты, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Молодой человек сидит на перилах балкона. Внизу уже дежурит скорая помощь, также собралась толпа людей.

Видео: тг-канал «Злой Екатеринбург»

Как сообщают подписчики канала, из окна этой же квартиры в 2022 году выпала пожилая женщина. Инцидент произошел из-за пожара.

Ранее в столице региона под окнами многоэтажки обнаружили тело 10-летнего мальчика.

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