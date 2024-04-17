В Екатеринбурге житель дома на Денисова-Уральского угрожает спрыгнуть с высоты

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В одной из многоэтажек на Денисова-Уральского в Екатеринбурге молодой человек угрожает выпрыгнуть с высоты, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Молодой человек сидит на перилах балкона. Внизу уже дежурит скорая помощь, также собралась толпа людей.
Как сообщают подписчики канала, из окна этой же квартиры в 2022 году выпала пожилая женщина. Инцидент произошел из-за пожара.
Ранее в столице региона под окнами многоэтажки обнаружили тело 10-летнего мальчика.