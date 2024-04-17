В Каменске-Уральском проводили в последний путь сержанта-штурмовика Антона Демидченко

Боец родился и вырос в Каменске-Уральском. Спортсмен, владеющий навыками рукопашного боя, прекрасный семьянин и просто хороший человек — в адрес земляка местные жители сказали очень много хороших слов. На церемонии прощания друзья и близкие зачитали отрывки из писем.