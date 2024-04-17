В Каменске-Уральском проводили в последний путь сержанта-штурмовика Антона Демидченко

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Прощание с местным жителем, погибшим на СВО, состоялось во вторник, 16 апреля. Сержанта-штурмовика Антона Демидченко местные жители проводили минутой молчания. Также в его честь военные дали троекратный залп из боевого оружия, сообщает мэрия.
Боец родился и вырос в Каменске-Уральском. Спортсмен, владеющий навыками рукопашного боя, прекрасный семьянин и просто хороший человек — в адрес земляка местные жители сказали очень много хороших слов. На церемонии прощания друзья и близкие зачитали отрывки из писем.
Антон Демидченко ушел на СВО в марте 2023 года, а погиб он в селе Вербовое Запорожской области. Он имел множество военных наград, также бойца посмертно наградили Орденом Мужества. У погибшего военнослужащего остались две дочки.
Ранее печальные новости пришли из Березовского, где простились с бойцом, погибшим в свой день рождения.