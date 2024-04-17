В Нижнем Тагиле изучат с воздуха дороги и сделают новые техпаспорта

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Подрядчику будет необходимо обследовать дорожно-уличную сеть в Нижнем Тагиле и пригороде. При этом будут применяться панорамные или аэрофотосъемки. Работа поделена на несколько этапов, последний из которых заканчивается 17 ноября 2025 года.
Предусмотрены полевые работы (обследование дорог), камеральные работы (наполнение данными цифрового двойника), формирование технических паспортов и проектов организации дорожного движения.
В результате в документации заказчику необходимо предоставить общие сведения об автомобильных дорогах, экономические и технические характеристики. Также должны иметься ведомости наличия и состояния основных элементов дорог, карточки на водопропускные трубы и мосты, инвентарные планы.
Подать заявки на электронный тендер потенциальные подрядчики могут до 25 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что на ремонт пяти дорог в Нижнем Тагиле потратят более миллиарда рублей. Выполнение работ рассчитано до 2026 года.