В Нижнем Тагиле изучат с воздуха дороги и сделают новые техпаспорта

Подрядчику будет необходимо обследовать дорожно-уличную сеть в Нижнем Тагиле и пригороде. При этом будут применяться панорамные или аэрофотосъемки. Работа поделена на несколько этапов, последний из которых заканчивается 17 ноября 2025 года.