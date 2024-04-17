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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Рыбак их ХМАО поймал огромного судака на Плотинке в центре Екатеринбурга

В самом центре Екатеринбурга рыбак выловил огромного судака

17 апреля 2024, 10:38
Фото: тг-канал «Екатское чтиво»

Рыбак их ХМАО поймал огромного судака на Плотинке в центре Екатеринбурга

Житель ХМАО приехал в Екатеринбург и решил сходить на рыбалку. Его трофей, который мужчина выловил на Плотинке, теперь обсуждает весь город.

Рыбак-любитель Александр Назаренко выловил рыбу своей мечты не на диком озере, а прямо в центре мегаполиса. Огромный судак попался на крючок в Исети на Плотинке, рассказывает телеграм-канал «Екатское чтиво».

Свой улов житель ХМАО продемонстрировал рыбакам по соседству, а также прохожим — все были в шоке. По словам очевидцев, никто не предполагал, что подобные особи могут водиться в этом месте.

Вес судака составил более трех килограммов. Александр Назаренко решил отпустить большую рыбу обратно в естественную среду обитания.

Ранее TagilCity.ru рассказал о самых клевых местах Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Рыбалка#Рыба#Река Исеть#Екатеринбург#Плотинка
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