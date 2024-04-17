В самом центре Екатеринбурга рыбак выловил огромного судака

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Рыбак-любитель Александр Назаренко выловил рыбу своей мечты не на диком озере, а прямо в центре мегаполиса. Огромный судак попался на крючок в Исети на Плотинке, рассказывает телеграм-канал «Екатское чтиво».
Свой улов житель ХМАО продемонстрировал рыбакам по соседству, а также прохожим — все были в шоке. По словам очевидцев, никто не предполагал, что подобные особи могут водиться в этом месте.
Вес судака составил более трех килограммов. Александр Назаренко решил отпустить большую рыбу обратно в естественную среду обитания.
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