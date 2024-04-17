В Североуральске поста лишился задержанный за взятки руководитель РЭО ГИБДД

Также стало известно, что высокопоставленному полицейскому изменили меру пресечения. Рыбаков больше не будет находиться под домашним арестом несмотря на то, что на его продлении настаивал следователь. Вместо этого суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горсуда Североуральска.