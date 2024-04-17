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Updated Сегодня, 10:25

В Североуральске глава РЭО ГИБДД, задержанный за взятку, уволен из органов

В Североуральске поста лишился задержанный за взятки руководитель РЭО ГИБДД

17 апреля 2024, 10:23
Фото: 1MI

В Североуральске глава РЭО ГИБДД, задержанный за взятку, уволен из органов

Главу РЭО ГИБДД Североуральска Дениса Рыбакова, которого ранее уличили в получении взятки, уволили из правоохранительных органов.

Своей должности в Североуральске лишился Денис Рыбаков, глава РЭО ГИБДД, который в ноябре 2023 года попался на взятке, сообщили СМИ в пресс-службе УМВД

Расследованием занимаются сотрудники отдела собственной безопасности УМВД, которым удалось выявить ряд интересных фактов в деле Рыбакова.

Также стало известно, что высокопоставленному полицейскому изменили меру пресечения. Рыбаков больше не будет находиться под домашним арестом несмотря на то, что на его продлении настаивал следователь. Вместо этого суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горсуда Североуральска.

Ранее из органов МВД уволили педагога из Каменска-Уральского, который издевался над студентами колледжа.

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#Дарья Бобровицкая#ГИБДД#Полиция#Уголовное дело#Североуральск#Увольнение#Взятка#Екатеринбург
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