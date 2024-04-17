В Североуральске поста лишился задержанный за взятки руководитель РЭО ГИБДД

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Своей должности в Североуральске лишился Денис Рыбаков, глава РЭО ГИБДД, который в ноябре 2023 года попался на взятке, сообщили СМИ в пресс-службе УМВД
Расследованием занимаются сотрудники отдела собственной безопасности УМВД, которым удалось выявить ряд интересных фактов в деле Рыбакова.
Также стало известно, что высокопоставленному полицейскому изменили меру пресечения. Рыбаков больше не будет находиться под домашним арестом несмотря на то, что на его продлении настаивал следователь. Вместо этого суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горсуда Североуральска.
Ранее из органов МВД уволили педагога из Каменска-Уральского, который издевался над студентами колледжа.