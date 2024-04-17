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В «Сириусе» осенью пройдет IV Конгресс молодых ученых

В «Сириусе» осенью пройдет IV Конгресс молодых ученых

17 апреля 2024, 08:25
Фото: photo.roscongress.org
В Москве под председательством советника президента РФ Антона Кобякова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке IV Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий.

Планируется, что конгресс пройдет с 20 по 22 ноября 2024 года на территории образовательного центра «Сириус». Это ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, инициированного два года назад Владимиром Путиным, передает 56orb.ru.

Здесь соберутся ведущие отечественные ученые, бизнесмены, государственные служащие, а также молодые исследователи.

Антон Кобяков подчеркнул, что перед отечественной наукой стоят важные задачи: расширение компетенций в разработке передовых технологий для достижения новых технологических высот. Он также отметил важность открытого обсуждения вопросов международного научного сотрудничества.

В прошлом году в мероприятиях III Конгресса молодых ученых участвовали более пяти тысяч человек из 85 регионов России и 36 других стран.

Основными организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

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