Водителей на Пермском тракте начали массово штрафовать

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как рассказали водители, штрафы выписывают в том числе и тем, у кого скорость не превышала 100 километров в час. Многие автовладельцы не ожидали штрафов, пишет Е1.
Один из водителей недоумевает, почему стационарная камера стала фиксировать езду на трассе при 70 километрах в час как нарушение, хотя законодательно разрешенная скорость — 90 километров в час.
По предположению автомобилистов, дорожниками было установлено ограничение скорости на участке моста, где проводится ремонт, однако они не поставили знаки, которые его отменяют.
В автоинспекции подтвердили, что разрешенную скорость снизили и поставили знаки об ограничении скорости, а также знак «Неровная дорога» в связи с погодными условиями, которые повышают риск ДТП.
Напомним, с 12 по 14 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы выявили 11 человек, нарушивших ПДД.