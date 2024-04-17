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Водителей на Пермском тракте начали массово штрафовать

Водителей на Пермском тракте начали массово штрафовать

17 апреля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Автомобилистам стали массово выписывать штрафы за превышение скорости на участке Пермского тракта Первоуральск — Екатеринбург.

Как рассказали водители, штрафы выписывают в том числе и тем, у кого скорость не превышала 100 километров в час. Многие автовладельцы не ожидали штрафов, пишет Е1.

Один из водителей недоумевает, почему стационарная камера стала фиксировать езду на трассе при 70 километрах в час как нарушение, хотя законодательно разрешенная скорость — 90 километров в час.

По предположению автомобилистов, дорожниками было установлено ограничение скорости на участке моста, где проводится ремонт, однако они не поставили знаки, которые его отменяют.

В автоинспекции подтвердили, что разрешенную скорость снизили и поставили знаки об ограничении скорости, а также знак «Неровная дорога» в связи с погодными условиями, которые повышают риск ДТП.

Напомним, с 12 по 14 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы выявили 11 человек, нарушивших ПДД.

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