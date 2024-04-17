Юные тагильские хоккеисты завоевали бронзовую медаль турнира «Вызов чемпионов»

Обладателями бронзовой награды стала хоккейная команда СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила «Кристаллики». Ребята показали свое мастерство в рамках регулярного хоккейного турнира «Вызов чемпионов», который проходил на ледовой арене «Литейщик» в Сухом Логу, сообщает спортшкола в соцсетях.