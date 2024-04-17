Юные тагильские хоккеисты завоевали бронзовую медаль турнира «Вызов чемпионов»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Обладателями бронзовой награды стала хоккейная команда СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила «Кристаллики». Ребята показали свое мастерство в рамках регулярного хоккейного турнира «Вызов чемпионов», который проходил на ледовой арене «Литейщик» в Сухом Логу, сообщает спортшкола в соцсетях.
Юные хоккеисты 2015 года в битве равных сумели подняться на третью ступень пьедестала. А член команды Матвей Азямов был признан лучшим игроком турнира.
Тренируются «Кристаллики» под руководством Данила Секерина и Данила Никитина.
Ранее хоккейная команда «Кристалл» из Нижнего Тагила пробилась на Первенство Свердловской области.