За лихую езду арестован автомобиль иностранца в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Средства отправятся в счет оплаты штрафов. Нарушитель накопил штрафов на 25 тысяч, отметили в ФССП.
Оплачивать их мужчина не хотел. Было возбуждено дело. Местонахождение авто должника не было установлено. Это автомобиль Daewoo Nexia. В итоге машину нашли на парковке около ТЦ.
На месте был составлен акт ареста транспортного средства. Машину отправили на спецстоянку. Ее оценят и отправят на продажу.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель гнался от сотрудников ГИБДД и влетел в иномарку в Екатеринбурге.