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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

За лихую езду арестован автомобиль иностранца в Екатеринбурге

За лихую езду арестован автомобиль иностранца в Екатеринбурге

17 апреля 2024, 09:40
Фото: ФССП Свердловской области
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали около «Баку Плаза» машину иностранца. Причина — пьяная езда.

Средства отправятся в счет оплаты штрафов. Нарушитель накопил штрафов на 25 тысяч, отметили в ФССП.

Оплачивать их мужчина не хотел. Было возбуждено дело. Местонахождение авто должника не было установлено. Это автомобиль Daewoo Nexia. В итоге машину нашли на парковке около ТЦ.

На месте был составлен акт ареста транспортного средства. Машину отправили на спецстоянку. Ее оценят и отправят на продажу.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель гнался от сотрудников ГИБДД и влетел в иномарку в Екатеринбурге.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Арест#Торговый центр#Иностранец#Штрафы#ФССП#Росимущество#Екатеринбург#Пьяная езда
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