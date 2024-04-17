Запуск дронов, аллея и скалодром. Как изменится парк Металлургов в Нижнем Тагиле

Отправляемся по дороге дальше. Очень много деревьев и кустов по пути. Но вид они совсем не портят. Наоборот, представляется, как это все скоро станет зеленым и будет очень красиво. Уже на повороте упираемся в бывшую площадку для собак. Теперь там остался старый забор и дорожка. Когда-то там стояло оборудование для тренировок, но теперь его нет. Середина поросла травой, а по дорожкам бегают люди.