Запуск дронов, аллея и скалодром. Как изменится парк Металлургов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Сразу с главного входа открывается красивый вид на парк — его дорожки, вечно зеленые ели и фонтан бросаются в глаза. По дорожкам ходят неспешно гуляющие парочки и бегают дети.
Мы очень любим этот парк. Тут сейчас и площадка есть детская. Дочка очень любит здесь играть. А старший ребенок катается на скейт-площадке. Хотелось бы, конечно, чтобы площадок было побольше. Да и старые конструкции вызывают опасения. Дракон и замок, я считаю, достаточно опасны для детей. Неровен час упадет кто, — поделилась своими мыслями с журналистом TagilCity.ru местная жительница Наталья.
Проходим дальше, к фонтану, и видим красивые скамейки с навесами, фонтан, пока еще прикрытый на зиму, и старые качели. Немного дальше находится старая баскетбольная площадка. Там раньше часто играли и дети, и взрослые.
Пойдем в другую сторону и видим беседки. Раньше их было две, но теперь осталась только одна. Несмотря на все, люди по-прежнему сюда приходят просто отдохнуть.
И сразу с дороги открывается вид на Вязовку. А по другую сторону берега находится тоннель, который ведет на территорию НТМК.
Вот очень бы хотелось, чтобы этот тоннель наконец снесли. Туда дети ходят. Летом так вообще постоянно их вижу. Не знаю, что там творится внутри, но так они и на крыши лазят. Очень страшно, конечно, — рассказывает TagilCity.ru еще одна жительница Тагилстроя Вероника.
Отправляемся по дороге дальше. Очень много деревьев и кустов по пути. Но вид они совсем не портят. Наоборот, представляется, как это все скоро станет зеленым и будет очень красиво. Уже на повороте упираемся в бывшую площадку для собак. Теперь там остался старый забор и дорожка. Когда-то там стояло оборудование для тренировок, но теперь его нет. Середина поросла травой, а по дорожкам бегают люди.
Когда-то тут была хорошая площадка для прогулок с собаками. Можно было потренироваться. Теперь гуляем просто по дорожкам. Слышала давно, что в парке хотят сделать место для собак. Это было бы очень хорошо. Ведь собачников на Тагилстрое много, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Елена.
Отправляемся по еще одной дороге ближе к ДК НТМК. С правой стороны находится сам дворец. За ним стоят лавочки и обустроена небольшая аллея.
С левой стороны находится мост. По обе его стороны располагается небольшой водоем и там очень много уток. Местные жители часто приходят сюда покормить этих птиц.
Мы часто ходим сюда гулять. Мост уже, к сожалению, разваливается. Его плиты провалились. Пока стоит, конечно, что очень радует, но уже становится немного страшновато по нему ходить. Раньше велосипеды спокойно проезжали, а теперь приходится только пешком, — рассказал TagilCity.ru один из местных жителей Руслан.
Проходим через мост и видим, что с левой стороны дороги находится детская площадка, которую возвели как раз в рамках первого этапа благоустройства. Там много народа. А вот справа находится еще одна территория, огороженная кирпичным забором. Внутри все заросло и стоит пара стареньких горок.
Идем мимо этой площадки по дорожке и видим еще одну площадку. Раньше там люди играли в баскетбол, а летом открывалось кафе, где можно было посидеть в тени и отдохнуть. Напротив находится скейт-площадка. Также вдоль дороги расположены старые качели. Точнее, сами качели уже срезаны, но остались опоры.
Парк очень красивый, но выглядит местами подзаброшенным. Очень радует, что здесь была проведена реконструкция, сюда теперь приходят больше людей. Детям прям радость, потому что здесь есть место и побегать, и поиграть. Да мы и сами любим тут прогуляться. Здесь очень много зеленых мест, прям дышится лучше. Особенно, после дождя. Вы только попробуйте сюда зайти, вам очень понравится, — рассказала местная жительница Екатерина.
Теперь же парку предстоит второй этап реконструкции. Новый проект предполагает наличие большого количества зеленых насаждений, а также охранных зон инженерных сетей.
В частности, предполагается, что на территории парка будет обустроена аллея славы Металлургов, сцена, дополнительные площадки для детей и занятий воркаутом. Тут можно будет играть в волейбол, баскетбол, настольный теннис, позаниматься на скалодроме и покататься на картинге.
Для любителей бега и катания на велосипеде планируется обустройство специальных дорожек. Предполагаются и другие зоны — для отдыха, аттракционов, фудкорта, выгула животных. Проектом предусмотрена даже площадка для запуска дронов. Дополнительно планируется установить фонтан, новые системы освещения и видеонаблюдения, а также санитарный модуль.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается голосование за объекты благоустройства на 2025 год. Оно продлится до 30 апреля. На выбор горожан представлены 6 площадок.