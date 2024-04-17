Женщина в Рефтинском сбежала из психбольницы и угрожала ножом кондуктору автобуса

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Свердловчанка, ехавшая в автобусе, отказалась оплачивать проезд и принялась угрожать кондуктору ножом. Кондуктор, выскочив на улицу, вызвала полицию, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Приехавшая сотрудница полиции попросила пассажирку покинуть общественный транспорт, однако та принялась и ей угрожать ножом. Вскоре нож у нее отобрали, а дебоширку привезли в полицию, где оказалось, что ее поместили в психбольницу родственники.
После этого женщину вернули в медицинское учреждение.
Напомним, в Екатеринбурге пьяный мужчина в троллейбусе устроил скандал, отказываясь платить за проезд.