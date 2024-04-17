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Женщина в Рефтинском сбежала из психбольницы и угрожала ножом кондуктору автобуса

Женщина в Рефтинском сбежала из психбольницы и угрожала ножом кондуктору автобуса

17 апреля 2024, 04:42
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Рефтинском местная жительница сбежала из психиатрической больницы и ехала в автобусе с ножом.

Свердловчанка, ехавшая в автобусе, отказалась оплачивать проезд и принялась угрожать кондуктору ножом. Кондуктор, выскочив на улицу, вызвала полицию, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Приехавшая сотрудница полиции попросила пассажирку покинуть общественный транспорт, однако та принялась и ей угрожать ножом. Вскоре нож у нее отобрали, а дебоширку привезли в полицию, где оказалось, что ее поместили в психбольницу родственники.

После этого женщину вернули в медицинское учреждение.

Напомним, в Екатеринбурге пьяный мужчина в троллейбусе устроил скандал, отказываясь платить за проезд.

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