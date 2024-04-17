Женщина в Рефтинском сбежала из психбольницы и угрожала ножом кондуктору автобуса

Приехавшая сотрудница полиции попросила пассажирку покинуть общественный транспорт, однако та принялась и ей угрожать ножом. Вскоре нож у нее отобрали, а дебоширку привезли в полицию, где оказалось, что ее поместили в психбольницу родственники.