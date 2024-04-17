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Житель Челябинска расстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке и гостей

Житель Челябинска расстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке и гостей

17 апреля 2024, 07:46
Фото: 1MI
В Челябинске местный житель расстрелял и избил шваброй гостей и соседа по коммунальной квартире. Его разозлило, что гости пришли без приглашения и не предупредив его.

Агрессора зовут Дмитрий. Он вместе со своей возлюбленной снимал комнату в одной из квартир. В другой части жил хозяин жилья. В один из вечеров хозяин решил устроить застолье и позвал своих друзей. Дмитрия он ни о чем не предупредил, пишет «Урал Мэш».

Дмитрий постучал в дверь, гостья открыла, и сразу же в нее прилетело две пули. Они попали в обе руки. Затем агрессор начал бить ее по голове шваброй.

Затем досталось и хозяину — он получил две пули, в лицо и затылок. Избитых госпитализировали, их чудом удалось спасти. Пистолет у злоумышленника изъяли, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании шваброй хозяин кафе в Новоуральске останется в СИЗО.

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#Дарья Сорокина#Криминал#Пистолет#Нападение#Челябинск#Агрессия#Соседи#Гости#18+#Екатеринбург#Коммуналка
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