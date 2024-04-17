Житель Челябинска расстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке и гостей

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Агрессора зовут Дмитрий. Он вместе со своей возлюбленной снимал комнату в одной из квартир. В другой части жил хозяин жилья. В один из вечеров хозяин решил устроить застолье и позвал своих друзей. Дмитрия он ни о чем не предупредил, пишет «Урал Мэш».
Дмитрий постучал в дверь, гостья открыла, и сразу же в нее прилетело две пули. Они попали в обе руки. Затем агрессор начал бить ее по голове шваброй.
Затем досталось и хозяину — он получил две пули, в лицо и затылок. Избитых госпитализировали, их чудом удалось спасти. Пистолет у злоумышленника изъяли, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании шваброй хозяин кафе в Новоуральске останется в СИЗО.