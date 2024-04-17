Житель Челябинска расстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке и гостей

Агрессора зовут Дмитрий. Он вместе со своей возлюбленной снимал комнату в одной из квартир. В другой части жил хозяин жилья. В один из вечеров хозяин решил устроить застолье и позвал своих друзей. Дмитрия он ни о чем не предупредил, пишет «Урал Мэш».