17-летний подросток влетел в автомобиль участкового в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Lada совершала поворот на Пархоменка. Водитель направлялся в центр города. «Девятка» в это время влетела в бок автомобиля.
За рулем последней находился 17-летний подросток. А Vesta управлял участковый 13 отдела на Химмаше. Оба водителя пострадали.
У юноши сломана нога и повреждена голова. У участкового черемпно-мозговая травма и порвано ухо, пишет Е1.
В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что оба пострадавших госпитализированы. Пока проводится проверка.
Напомним, ранее в Екатеринбурге погиб байкер. Он превысил скорость, потерял управление и врезался в бордюр.