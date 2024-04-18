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Полицейский пострадал в ДТП в Екатеринбурге

17-летний подросток влетел в автомобиль участкового в Екатеринбурге

18 апреля 2024, 04:51
Фото: Е1

Полицейский пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Полицейский пострадал в ДТП в Екатеринбурге. Инцидент случился 17 апреля на Пархоменко, 83. Там «ВАЗ-2109» столкнулся в Lada Vesta. Два человека попали в больницу.

Lada совершала поворот на Пархоменка. Водитель направлялся в центр города. «Девятка» в это время влетела в бок автомобиля.

За рулем последней находился 17-летний подросток. А Vesta управлял участковый 13 отдела на Химмаше. Оба водителя пострадали.

Фото: Е1

У юноши сломана нога и повреждена голова. У участкового черемпно-мозговая травма и порвано ухо, пишет Е1.

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что оба пострадавших госпитализированы. Пока проводится проверка.

Напомним, ранее в Екатеринбурге погиб байкер. Он превысил скорость, потерял управление и врезался в бордюр.

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