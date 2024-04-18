17-летний подросток влетел в автомобиль участкового в Екатеринбурге

Полицейский пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Полицейский пострадал в ДТП в Екатеринбурге. Инцидент случился 17 апреля на Пархоменко, 83. Там «ВАЗ-2109» столкнулся в Lada Vesta. Два человека попали в больницу.