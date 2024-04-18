Десятки породистых псов насмерть замерзли в питомнике под Екатеринбургом

По словам Лидии Евлампьевой, которая занимается ездовыми собаками, питомник принадлежал Сергею Тарасенко. Она отметила, что раньше все было хорошо, но потом собак стало много. Мужчина, по словам Лидии, переехал из города, так как там он мешал соседям. Однако на новом месте собаки замерзли, так как сидели на цепях и были ограничены в движениях. Кроме того, они находились без укрытия. Лидия добавила, что собаки, помимо этого, были истощены.