Десятки породистых псов насмерть замерзли в питомнике под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
По словам Лидии Евлампьевой, которая занимается ездовыми собаками, питомник принадлежал Сергею Тарасенко. Она отметила, что раньше все было хорошо, но потом собак стало много. Мужчина, по словам Лидии, переехал из города, так как там он мешал соседям. Однако на новом месте собаки замерзли, так как сидели на цепях и были ограничены в движениях. Кроме того, они находились без укрытия. Лидия добавила, что собаки, помимо этого, были истощены.
Сам же Сергей Тарасенко отрицает истощение псов. По его словам, на участке было помещение для животных, но часть проживала на улице. Зимой дорога не чистилась и машина с продуктами не могла проехать, но еду для собак мужчина забирал в соседнем поселке.
Он отметил, что трупы не были разбросаны. Он их собрал и накрыл, но это сделал кто-то другой. На месте уже были ветеринары и представители администрации. После того, как будет определено место, мужчина утилизирует останки. Разведением собак при этом Сергей будет продолжать заниматься, пишет Е1.
Напомним, в середине апреля тагильчане рассказали, что на островке на реке Тагил слышен вой собак. Они отметили, что там возможно находится собака по кличке Маша, которая регулярно вынашивает потомство.