Девушка на самокате сбита на тротуаре в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Пострадавшей 17 лет. ЧП случилось на улице Шейнкмана днем 17 апреля, рассказали в УГИБДД. Автомобилист на иномарке Audi Q5 направлялся в сторону улицы Малышева, как вдруг сбил подростка.
Девушку госпитализировали. У нее различные травмы. Известно, что водитель трезвый. Сам он пояснил, что не заметил самокатчицу. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что пьяный мигрант сбил пешехода насмерть. В итоге погиб 35-летний екатеринбуржец. За это гражданину Узбекистана назначили 9 лет колонии, но приговором он остался недоволен.