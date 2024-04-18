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Девушка на самокате сбита на тротуаре в Екатеринбурге

Девушка на самокате сбита на тротуаре в Екатеринбурге

18 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на тротуаре иномарка сбила девушку, которая передвигалась на электросамокате. Транспортное средство она взяла в аренду.

Пострадавшей 17 лет. ЧП случилось на улице Шейнкмана днем 17 апреля, рассказали в УГИБДД. Автомобилист на иномарке Audi Q5 направлялся в сторону улицы Малышева, как вдруг сбил подростка.

Девушку госпитализировали. У нее различные травмы. Известно, что водитель трезвый. Сам он пояснил, что не заметил самокатчицу. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пьяный мигрант сбил пешехода насмерть. В итоге погиб 35-летний екатеринбуржец. За это гражданину Узбекистана назначили 9 лет колонии, но приговором он остался недоволен.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Иномарка#Травмы#18+#Екатеринбург#Самокат#Авария
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