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В Нижнем Тагиле грузовая машина перевозила Matiz

Два в одном: жители Нижнего Тагила сняли грузовик с Matiz в кузове

18 апреля 2024, 07:53
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле грузовая машина перевозила Matiz

Жители Нижнего Тагила сняли на видео грузовую машину, которая в своем кузове перевозила Matiz.

Необычная перевозка небольшой иномарки происходила 7 апреля. Кадры читательница TagilCity.ru по имени Ольга сделала на Черноисточинском шоссе после кругового движения, на фоне можно увидеть Лисью гору.

Мужчина в малотоннажном грузовике оказался с юмором: увидев оператора в другой машине он не растерялся и помахал рукой.

7 апреля 2024 года, Нижний Тагил, — комментирует автор видео.

Как именно производилась погрузка Matiz в грузовой автомобиль, неизвестно. На кадрах видно, что водитель прикрепил к Matiz аварийный знак, а также перевязал двери грузовика буксировочным тросом. Интересно, что Matiz в среднем весит порядка 750 килограммов. Грузоподъемность подобных коммерческих автомобилей составляет около 3500 тонн.

Добавим, что буксировка автомобиля, вне зависимости от его параметров, должна производиться согласно ПДД. Так, существует несколько вариантов — буксировка на гибкой и жесткой сцепке с различными рекомендациями по длине троса. Помимо этого приветствуется перевозить неисправные автомобили при помощи эвакуатора.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Свердловская область#Ггм#Иномарка#Грузовик#Юмор#Перевозка#Екатеринбург
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