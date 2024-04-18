Два в одном: жители Нижнего Тагила сняли грузовик с Matiz в кузове

Как именно производилась погрузка Matiz в грузовой автомобиль, неизвестно. На кадрах видно, что водитель прикрепил к Matiz аварийный знак, а также перевязал двери грузовика буксировочным тросом. Интересно, что Matiz в среднем весит порядка 750 килограммов. Грузоподъемность подобных коммерческих автомобилей составляет около 3500 тонн.