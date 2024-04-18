Два в одном: жители Нижнего Тагила сняли грузовик с Matiz в кузове

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Необычная перевозка небольшой иномарки происходила 7 апреля. Кадры читательница TagilCity.ru по имени Ольга сделала на Черноисточинском шоссе после кругового движения, на фоне можно увидеть Лисью гору.
Мужчина в малотоннажном грузовике оказался с юмором: увидев оператора в другой машине он не растерялся и помахал рукой.
7 апреля 2024 года, Нижний Тагил, — комментирует автор видео.
Как именно производилась погрузка Matiz в грузовой автомобиль, неизвестно. На кадрах видно, что водитель прикрепил к Matiz аварийный знак, а также перевязал двери грузовика буксировочным тросом. Интересно, что Matiz в среднем весит порядка 750 килограммов. Грузоподъемность подобных коммерческих автомобилей составляет около 3500 тонн.
Добавим, что буксировка автомобиля, вне зависимости от его параметров, должна производиться согласно ПДД. Так, существует несколько вариантов — буксировка на гибкой и жесткой сцепке с различными рекомендациями по длине троса. Помимо этого приветствуется перевозить неисправные автомобили при помощи эвакуатора.