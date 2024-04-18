Готовим автомобиль к сезону: что проверить, заменить и починить

Откладывать покупку резины не стоит. Уже сейчас спрос на покрышки для теплого сезона вырос в 2,6 раза. По данным с Авито, в столице Урала появилось более 100 тысяч предложений по продаже летней резины. В Нижнем Тагиле, в свою очередь, есть более 2,5 тысяч подобных объявлений. Важно обращать внимание на информацию об износе протектора. На резине экономить не стоит.