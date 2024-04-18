Готовим автомобиль к сезону: что проверить, заменить и починить

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Перед началом жаркого сезона важно проверить тормозную систему. Осматриваем шланги на наличие трещин и уровня тормозной жидкости. Ее, кстати, следует менять раз в два года или каждые 40-50 тысяч километров, ведь со временем она лишается свойств и не работает так, как нужно.
Обязательно нужно проверить уровень моторного и трансмиссионного масла, жидкостей гидроусилителя руля. Перед летом можно использовать более вязкое масло для мотора, чтобы двигатель лучше работал при повышенных температурах. Однако это на ваше усмотрение — хорошее синтетическое масло всесезонное. При необходимости нужно заменить антифриз.
Особое внимание необходимо уделить состоянию антифриза. Если он потерял свои качества или подошел срок его замены, то нужно поменять, — рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».
Следует проверить свечи на наличие отложений и налета, которые появляются из-за некачественного бензина. Также на свечах может образоваться нагар — его тоже следует удалить.
Следующий на очереди — масляный или топливный фильтр. Его замена производится по рекомендации производителя или при необходимости.
Проверяем работу кондиционера, если он есть.
Если есть неисправности — устраняем и дозаправляем хладагент, — рекомендует Никита Чапурин.
Фреон мог испариться, а это значит, что кондиционер рискует перестать работать в любой момент.
Если на улице уже стабильно плюсовая погода, лучше поскорее поменять резину.
Помните, что любые шины служат не более пяти лет с даты производства покрышки. Накачиваем колеса в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, — уверяет эксперт.
Откладывать покупку резины не стоит. Уже сейчас спрос на покрышки для теплого сезона вырос в 2,6 раза. По данным с Авито, в столице Урала появилось более 100 тысяч предложений по продаже летней резины. В Нижнем Тагиле, в свою очередь, есть более 2,5 тысяч подобных объявлений. Важно обращать внимание на информацию об износе протектора. На резине экономить не стоит.
Уход за кузовом поможет избавиться от мелких дефектов, появившихся зимой, — царапин и потертостей.
Если есть возможность, устраняем при помощи профессионалов. Если нет возможности, то тампонируем сколы краской самостоятельно, — уверяет Никита Чапурин.
Можно записаться на процедуру полировки кузова, она обновит внешний вид автомобиля. Но не стоит забывать и про то, что находится внизу — про днище, колесные арки, а также сливные отверстия в кузове. В течение зимы туда регулярно попадали реагенты, ускоряющие коррозию. Стоит хорошенько очистить авто от въевшейся грязи. Кто-то еще моет и двигатель, но эта услуга несет риски.
В этот период лучше провести генеральную уборку в салоне — очистить коврики, сиденья и пол от грязи, ведь вы этим дышите. Также на этом этапе можно заменить воздушный и салонный фильтры.
За зиму настройка фар может сбиться, поэтому стоит ее проверить, уверяет Никита Чапурин. Нужно проверить работу лампочек и, в случае, если одна перегорела, заменить фары парой.
Проверьте лобовое стекло, как и фары, — не имеют ли поверхности сколов, трещин и потертостей. Поменяйте дворники, или щетки стеклоочистителя: за зиму они устали, а ведь это тоже расходник.
Список довольно большой, но, как уверяют специалисты, летняя подготовка обойдется дешевле, чем зимняя. Если у вас нет времени или знаний, предоставьте ваш автомобиль профессионалам. В любой точке ТО есть свой склад расходников и автозапчастей.