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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Эксперты рассказали о летней ревизии автомобиля

Готовим автомобиль к сезону: что проверить, заменить и починить

18 апреля 2024, 07:51
Фото: 1MI

Эксперты рассказали о летней ревизии автомобиля

На Урале уже уверенно закрепилась плюсовая погода, сошел снег, поэтому автомобилям предстоит работать в новом сезоне. TagilCity.ru пообщался с автомобилистами и узнал, что нужно проверить у транспортного средства и что обязательно заменить.

Проверяем технические жидкости, электрику и подвеску

Перед началом жаркого сезона важно проверить тормозную систему. Осматриваем шланги на наличие трещин и уровня тормозной жидкости. Ее, кстати, следует менять раз в два года или каждые 40-50 тысяч километров, ведь со временем она лишается свойств и не работает так, как нужно.

Обязательно нужно проверить уровень моторного и трансмиссионного масла, жидкостей гидроусилителя руля. Перед летом можно использовать более вязкое масло для мотора, чтобы двигатель лучше работал при повышенных температурах. Однако это на ваше усмотрение — хорошее синтетическое масло всесезонное. При необходимости нужно заменить антифриз.

Особое внимание необходимо уделить состоянию антифриза. Если он потерял свои качества или подошел срок его замены, то нужно поменять, — рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».

Следует проверить свечи на наличие отложений и налета, которые появляются из-за некачественного бензина. Также на свечах может образоваться нагар — его тоже следует удалить.

Следующий на очереди — масляный или топливный фильтр. Его замена производится по рекомендации производителя или при необходимости.

Фото: 1MI

Проверяем и дозаправляем кондиционер

Проверяем работу кондиционера, если он есть.

Если есть неисправности — устраняем и дозаправляем хладагент, — рекомендует Никита Чапурин.

Фреон мог испариться, а это значит, что кондиционер рискует перестать работать в любой момент.

Фото: 1MI

Переобуваем резину

Если на улице уже стабильно плюсовая погода, лучше поскорее поменять резину.

Помните, что любые шины служат не более пяти лет с даты производства покрышки. Накачиваем колеса в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, — уверяет эксперт.

Откладывать покупку резины не стоит. Уже сейчас спрос на покрышки для теплого сезона вырос в 2,6 раза. По данным с Авито, в столице Урала появилось более 100 тысяч предложений по продаже летней резины. В Нижнем Тагиле, в свою очередь, есть более 2,5 тысяч подобных объявлений. Важно обращать внимание на информацию об износе протектора. На резине экономить не стоит.

Фото: 1MI

Ухаживаем за кузовом и салоном

Уход за кузовом поможет избавиться от мелких дефектов, появившихся зимой, — царапин и потертостей.

Если есть возможность, устраняем при помощи профессионалов. Если нет возможности, то тампонируем сколы краской самостоятельно, — уверяет Никита Чапурин.

Можно записаться на процедуру полировки кузова, она обновит внешний вид автомобиля. Но не стоит забывать и про то, что находится внизу — про днище, колесные арки, а также сливные отверстия в кузове. В течение зимы туда регулярно попадали реагенты, ускоряющие коррозию. Стоит хорошенько очистить авто от въевшейся грязи. Кто-то еще моет и двигатель, но эта услуга несет риски.

В этот период лучше провести генеральную уборку в салоне — очистить коврики, сиденья и пол от грязи, ведь вы этим дышите. Также на этом этапе можно заменить воздушный и салонный фильтры.

Фото: Изображение Midjourney

Проверяем фары и стекла

За зиму настройка фар может сбиться, поэтому стоит ее проверить, уверяет Никита Чапурин. Нужно проверить работу лампочек и, в случае, если одна перегорела, заменить фары парой.

Проверьте лобовое стекло, как и фары, — не имеют ли поверхности сколов, трещин и потертостей. Поменяйте дворники, или щетки стеклоочистителя: за зиму они устали, а ведь это тоже расходник.

Фото: Изображение Midjourney

Список довольно большой, но, как уверяют специалисты, летняя подготовка обойдется дешевле, чем зимняя. Если у вас нет времени или знаний, предоставьте ваш автомобиль профессионалам. В любой точке ТО есть свой склад расходников и автозапчастей.

Независимый эксперт рекомендует не спешить менять зимние шины на летние
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#Юлия Мамонтова#Транспорт#Касается каждого#Эксклюзив#Проверка#Техосмотр#Автомобиль#Ремонт
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