Информацию о наезде самокатчиков на ребенка и женщину в Екатеринбурге проверят в СК

Первый наезд произошел на улице Седова: школьник, управляя электросамокатом, сбил 8-летнего ребенка, он получил травмы. Вторая авария случилась на улице Малышева, где молодой человек на моноколесе потерял равновесие и свалился на проходившую мимо пожилую женщину. Пенсионерка также была госпитализирована.