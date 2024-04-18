Информацию о наезде самокатчиков на ребенка и женщину в Екатеринбурге проверят в СК

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:39
Оба дорожных инцидента произошли в столице региона 16 апреля. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя свердловского СУ СК РФ установить все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.
Первый наезд произошел на улице Седова: школьник, управляя электросамокатом, сбил 8-летнего ребенка, он получил травмы. Вторая авария случилась на улице Малышева, где молодой человек на моноколесе потерял равновесие и свалился на проходившую мимо пожилую женщину. Пенсионерка также была госпитализирована.
Еще одно ДТП с самокатом было зарегистрировано в Екатеринбурге 17 апреля. Под колеса автомобиля попала девушка, которая ехала на арендованном самокате по тротуару.