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Глава СК поручил проверить информацию о ДТП с самокатами в Екатеринбурге

Информацию о наезде самокатчиков на ребенка и женщину в Екатеринбурге проверят в СК

18 апреля 2024, 10:37
Фото: 1MI

Глава СК поручил проверить информацию о ДТП с самокатами в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах дорожных инцидентов с участием электросамокатов, в которых пострадали ребенок и пенсионерка в Екатеринбурге.

Оба дорожных инцидента произошли в столице региона 16 апреля. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя свердловского СУ СК РФ установить все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

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Первый наезд произошел на улице Седова: школьник, управляя электросамокатом, сбил 8-летнего ребенка, он получил травмы. Вторая авария случилась на улице Малышева, где молодой человек на моноколесе потерял равновесие и свалился на проходившую мимо пожилую женщину. Пенсионерка также была госпитализирована.

Еще одно ДТП с самокатом было зарегистрировано в Екатеринбурге 17 апреля. Под колеса автомобиля попала девушка, которая ехала на арендованном самокате по тротуару.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Проверка#ДТП#СК РФ#Глава СК РФ#18+#Екатеринбург#Самокаты
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