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ИНВИТРО: половина россиян испытывает нехватку витамина D

ИНВИТРО: половина россиян испытывает нехватку витамина D

18 апреля 2024, 11:18
Фото: Invitro
Исследование, проведенное медицинской компанией «ИНВИТРО», выявило важную проблему — большинство россиян испытывает дефицит витамина D. После изучения анализов более чем 1,1 млн пациентов оказалось, что у 51% граждан уровень этого витамина ниже нормы.

Напомним, витамин D — это важный фактор, определяющий работу иммунитета. Недостаток этого витамина делает организм уязвимым к инфекциям, помимо этого возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых психических проблем, в частности депрессии, пишет newizv.ru.

Примечательно, что недостаток витамина D наблюдается во всех возрастных группах. У проживающих в РФ детей и подростков до 18 лет он составляет 59,6%, среди лиц в возрасте от 18 до 45 лет — 53,22%, а у граждан старше 65 лет — 48,3%.

Статистические данные свидетельствуют, что в Москве и Подмосковье недостаток витамина D выявлен у 48% и 52% жителей соответственно, однако на юге России, где солнечных дней в году гораздо больше, этот показатель еще выше — 56,8%.

По мнению экспертов, причин нехватки витамина D у россиян несколько. Среди них загрязнение воздуха в крупных городах, препятствующее проникновению солнечных лучей, и изменение образа жизни современного человека, который редко выходит из помещения.

Для определения уровня витамина D в организме рекомендуется сдать соответствующий анализ. Самостоятельный приём препаратов, если человеку кажется, что у него есть дефицит данного витамина, может нанести вред здоровью. Лучше узнать мнение врача.

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