ИНВИТРО: половина россиян испытывает нехватку витамина D

Примечательно, что недостаток витамина D наблюдается во всех возрастных группах. У проживающих в РФ детей и подростков до 18 лет он составляет 59,6%, среди лиц в возрасте от 18 до 45 лет — 53,22%, а у граждан старше 65 лет — 48,3%.