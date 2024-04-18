Испытания труб для отопления проведут в Екатеринбурге в 20-градусную жару

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Трубы будут испытывать в том числе на максимальной температуре теплоносителя. На максимуме батареи проработают несколько часов. Такие температуры сравнимы с тем, как радиаторы топят во время лютых морозов. Проверка нужна, чтобы выявить дефекты, пишет Е1.
На этот период гражданам следует соблюдать меры безопасности. Так, не стоит подходить близко к месту парения. Не нужно ходить или ездить по затопленным территориям, будь то улица или тротуар. Также не следует подходить к машине, если она оказалась припаркована в зоне разлива горячей воды.
Ранее в Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи в квартире.