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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Жители Екатеринбурга три дня апреля будут жить с отоплением

Испытания труб для отопления проведут в Екатеринбурге в 20-градусную жару

18 апреля 2024, 10:03
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга три дня апреля будут жить с отоплением

В Екатеринбурге запланировано проведение испытания труб перед отопительным сезоном. Батареи будут тестировать три дня: 23–25 апреля.

Трубы будут испытывать в том числе на максимальной температуре теплоносителя. На максимуме батареи проработают несколько часов. Такие температуры сравнимы с тем, как радиаторы топят во время лютых морозов. Проверка нужна, чтобы выявить дефекты, пишет Е1.

На этот период гражданам следует соблюдать меры безопасности. Так, не стоит подходить близко к месту парения. Не нужно ходить или ездить по затопленным территориям, будь то улица или тротуар. Также не следует подходить к машине, если она оказалась припаркована в зоне разлива горячей воды.

Ранее в Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи в квартире.

Жители Екатеринбурга будут больше платить за отопление
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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Безопасность#Горячая вода#Отопление#ТЭЦ#Трубы#Котельные#Теплоснабжение#Испытания#Екатеринбург
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