Испытания труб для отопления проведут в Екатеринбурге в 20-градусную жару

На этот период гражданам следует соблюдать меры безопасности. Так, не стоит подходить близко к месту парения. Не нужно ходить или ездить по затопленным территориям, будь то улица или тротуар. Также не следует подходить к машине, если она оказалась припаркована в зоне разлива горячей воды.