«Как в лотерею играешь»: вторую неделю подряд дорожает бензин в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Согласно данным статистов, литр бензина марки АИ-92 в среднем по региону стоил 49,8 рубля (+0,18%). За неделю топливо подорожало на 9 копеек. Чтобы заправить автомобиль бензином АИ-95, водителям приходилось платить 54,01 рубля (+0,32% или +17 копеек).
Поднялась цена и на АИ-98. За неделю стоимость увеличилась на 13 копеек и составила 68,34 рубля. Дизельное топливо свердловчанам обходилось в 64,27 рубля (+0,25% или +16 копеек).
Каждый раз, когда приезжаешь на заправку, то как в лотерею играешь и понимаешь, что в выигрыше никогда не будешь. То есть, если цена на бензин немного откатилась назад, то потом она обратно вырастает, — рассказала читательница TagilCity.ru Мария.
Она отметила, что год назад заправляла свой автомобиль в среднем на 1300 рублей, то сейчас уже топливо обходится в 1500-1600 рублей. При этом машина у тагильчанки небольшая.