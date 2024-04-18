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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

«Как в лотерею играешь»: вторую неделю подряд дорожает бензин в Свердловской области

«Как в лотерею играешь»: вторую неделю подряд дорожает бензин в Свердловской области

18 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Для автомобилистов Свердловской области вновь поднялись цены на все виды топлива для транспорта.

Согласно данным статистов, литр бензина марки АИ-92 в среднем по региону стоил 49,8 рубля (+0,18%). За неделю топливо подорожало на 9 копеек. Чтобы заправить автомобиль бензином АИ-95, водителям приходилось платить 54,01 рубля (+0,32% или +17 копеек).

Поднялась цена и на АИ-98. За неделю стоимость увеличилась на 13 копеек и составила 68,34 рубля. Дизельное топливо свердловчанам обходилось в 64,27 рубля (+0,25% или +16 копеек).

Каждый раз, когда приезжаешь на заправку, то как в лотерею играешь и понимаешь, что в выигрыше никогда не будешь. То есть, если цена на бензин немного откатилась назад, то потом она обратно вырастает, — рассказала читательница TagilCity.ru Мария.

Она отметила, что год назад заправляла свой автомобиль в среднем на 1300 рублей, то сейчас уже топливо обходится в 1500-1600 рублей. При этом машина у тагильчанки небольшая.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Деньги#Водители#Бензин#Топливо#Заправка#Екатеринбург#Автомобили
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