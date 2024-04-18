Летняя жара придет в Нижний Тагил в выходные

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Так, в субботу, 20 апреля, в Нижнем Тагиле днем разогреется до +26 градусов. Будет солнечно и безоблачно. При этом ветер может достичь 10 метров в секунду, сказано на сайте Гисметео.
К вечеру этого же дня столбики термометров опустятся до +19 градусов. В воскресенье, 21 апреля, утром будет +14 градусов, днем +19 градусов, а вечером +10 градусов.
Весь день порывы ветра будут достигать максимум 7 метров в секунду. Ночью прогнозируется +10 градусов. Осадков в оба дня не ожидается.
Напомним, что сагнитная буря накрыла регион на два дня — 17 и 18 апреля. Максимум вспышки могут лойти до пяти баллов — это слабое возмущение.