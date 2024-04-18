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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Летняя жара придет в Нижний Тагил в выходные

Летняя жара придет в Нижний Тагил в выходные

18 апреля 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет до +26 градусов. Будет солнечно.

Так, в субботу, 20 апреля, в Нижнем Тагиле днем разогреется до +26 градусов. Будет солнечно и безоблачно. При этом ветер может достичь 10 метров в секунду, сказано на сайте Гисметео.

К вечеру этого же дня столбики термометров опустятся до +19 градусов. В воскресенье, 21 апреля, утром будет +14 градусов, днем +19 градусов, а вечером +10 градусов.

Весь день порывы ветра будут достигать максимум 7 метров в секунду. Ночью прогнозируется +10 градусов. Осадков в оба дня не ожидается.

Напомним, что сагнитная буря накрыла регион на два дня — 17 и 18 апреля. Максимум вспышки могут лойти до пяти баллов — это слабое возмущение.

Дожди и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в середине апреля
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Ветер#Жара#Окружающая среда#Вечер#Екатеринбург#Солнечно#Утро
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