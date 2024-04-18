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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на матерящихся спортсменов за ГДДЮТ

«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ

18 апреля 2024, 04:22
Фото: tagilcity.ru

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на матерящихся спортсменов за ГДДЮТ

Тагильчанка, которая приехала погулять с маленьким ребенком на площадку за ГДДЮТ, осталась недовольной тем, что подростки на спортплощадках громко и сильно матерятся.

По словам Светланы, вечером 17 апреля она пришла прогуляться с сыном за ГДДЮТ. Женщина была возмущена тем, что баскетболисты и скейтеры на весь парк громко выражаются нецензурной бранью.

Матерятся как сапожники, никого не стесняются. Я понимаю, что они уже подростки, но спортплощадки находятся прямо рядом с детскими, где гуляют малыши. И этот «задорный» мат вместе со спортивным запалом распространяется на всю округу. Его приходится слушать всем, и мамам с колясками, и пенсионерам, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

Также она отметила, что внутри конструкций все исписано и изрисовано. При этом там есть даже и номера телефонов.

Не знаю, свои телефоны или чужие они оставляют с просьбами звонить или писать. Везде подписаны имена. Никакой безопасности. Любой педофил может этим воспользоваться, — считает тагильчанка.

Несмотря на недовольство матерящейся молодежью, Светлана отметила, что площадка за дворцом очень хорошая, там множество различных активностей для всех возрастов.

Классно, что много ребят в Тагиле занимаются спортом. Но в перерывах они много курят, благо хоть сигареты до урны доносят, — подытожила собеседница.

А зимой в Нижнем Тагиле вандалы на Вагонке в Пионерском сквере раскурочили световые конструкции на фонтане.

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