Названы кошки с выдающимся интеллектом и игривым нравом

Сиамские и абиссинские кошки — породы с богатыми знаниями и опытом, которые всегда привлекают внимание. Они не только отличаются необычной внешностью, но и способны выразить свои желания и эмоции, меняя тон голоса. Эти кошки изображались на древних египетских рисунках и обладают высоким уровнем интеллекта, любопытства и живого характера. Они быстро учатся, легко запоминают правила поведения и предпочитают общаться с людьми, сохраняя при этом свою независимость, пишет pravda.ru.