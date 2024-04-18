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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Мэр Дегтярска сообщил о снижении уровня воды в реке Чусовой

Никакого подтопления нет: мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в реке Чусовой

18 апреля 2024, 13:28
Фото: тг-канал «Свердловский пул»

Мэр Дегтярска сообщил о снижении уровня воды в реке Чусовой

Уровень воды в Чусовой, который накануне, 17 апреля, резко поднялся на три метра, сегодня практически вернулся к прежней отметке.

Мэр Дегтярска Вадим Пильников сообщил, что ситуация с уровнем воды в реке Чусовой стабилизировалась, он снизился до прежних отметок. Подтопление поселку Чусовому не угрожает, информирует департамент информполитики.

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По словам градоначальника, подъем уровня воды 17 апреля реально наблюдался, но до критических отметок он не дошел.

Фото: тг-канал «Свердловский пул»

В администрации Дегтярска постоянно мониторят ситуацию, она находится под контролем. Также Пильников призвал жителей не доверять слухам и пользоваться информацией из официальных источников.

В Дегтярске, Ревде и Полевском сотрудники МЧС обходят дома жителей и инструктируют их на случай подтопления.

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#Дарья Бобровицкая#Паводок#Дегтярск#Сообщение#Подтопление#Уровень воды#Екатеринбург#МЧС
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