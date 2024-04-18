Никакого подтопления нет: мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в реке Чусовой

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Мэр Дегтярска Вадим Пильников сообщил, что ситуация с уровнем воды в реке Чусовой стабилизировалась, он снизился до прежних отметок. Подтопление поселку Чусовому не угрожает, информирует департамент информполитики.
По словам градоначальника, подъем уровня воды 17 апреля реально наблюдался, но до критических отметок он не дошел.
В администрации Дегтярска постоянно мониторят ситуацию, она находится под контролем. Также Пильников призвал жителей не доверять слухам и пользоваться информацией из официальных источников.
В Дегтярске, Ревде и Полевском сотрудники МЧС обходят дома жителей и инструктируют их на случай подтопления.