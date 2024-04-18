Победители свердловских конкурсов освобождены от налога на премии

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Отмечается, что множество граждан получают денежные призы за победу в разных сферах. В прошлом при получении любого приза (стоимостью от четырех тысяч), свердловчане имели налоговые обязательства. Налог составлял 13%.
C 1 января 2024 года такой налог платить не придется некоторым гражданам. Это победители «Игр палалимпийцев», премии Дегтярева и других. Полный список всех конкурсов был одобрен на заседании, состоявшемся 18 апреля.
Ранее сообщалось, что «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов. Предприятию сообщили, что оно могло бы оформить рассрочку или воспользоваться другими механизмами для постепенной оплаты налога.