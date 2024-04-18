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Published Сегодня, 08:56

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В Свердловской области победителей конкурсов освободили от налога на премии

Победители свердловских конкурсов освобождены от налога на премии

18 апреля 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области победителей конкурсов освободили от налога на премии

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев решил освободить победителей различных состязаний и других финансируемых за счет бюджета мероприятий, от уплаты налога на премии.

Отмечается, что множество граждан получают денежные призы за победу в разных сферах. В прошлом при получении любого приза (стоимостью от четырех тысяч), свердловчане имели налоговые обязательства. Налог составлял 13%.

C 1 января 2024 года такой налог платить не придется некоторым гражданам. Это победители «Игр палалимпийцев», премии Дегтярева и других. Полный список всех конкурсов был одобрен на заседании, состоявшемся 18 апреля.

Ранее сообщалось, что «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов. Предприятию сообщили, что оно могло бы оформить рассрочку или воспользоваться другими механизмами для постепенной оплаты налога.

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#Дарья Сорокина#Спорт#Свердловская область#Бюджет#Конкурс#Налог#Правительство#Здравоохранение#Конкурсы#Екатеринбург
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