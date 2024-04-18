Противопожарный режим, закрытый детский сад, ямочный ремонт и подорожавший бензин

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
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Updated Сегодня, 18:36
Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Тагиле с пятницы, 19 апреля. Мэр Владислав Пинаев рассказал о том, какие меры при подготовке к сезону лесных пожаров были приняты. В частности, сельские поселения получили средства для выкоса сухостоя. Было проверено состояние противопожарных водоемов, закуплена новая техника. Однако особая ответственность, по словам мэра, ложится на людей, которые должны благоразумно относиться к природе и не разводить костры в лесах.
Неработающий детский сад №192 на Вагонке в Нижнем Тагиле начнет работать в новом учебном году. Ребята, которые пока ходят в другие учреждения, вернутся в садик в сентябре. А закрыть ДОУ пришлось из-за проблем с коммуникациями и состояния штукатурки на фасаде здания. Родители недоумевают: ведь детский сад совсем новый, он открылся только в 2015 году.
В районе моста на Циолковского в Тагиле рабочие «Тагилдорстроя» провели ямочный ремонт и привели в относительный порядок дорожное полотно. Проблема решена лишь временно. Горожане в комментариях пишут, что с нетерпением ждут капитального обновления на путепроводе.
Весна шагает по городам Среднего Урала. В городах снега практически не осталось, и автомобилисты постепенно начинают готовить своих железных коней к летнему сезону. TagilCity.ru пообщался с автолюбителями и с экспертами и узнал, в какой именно ревизии нуждается машина, зачем нужно «переобувать» авто и почему так важно дозаправить кондиционер.
В Свердловской области вторую неделю подряд растут цены на топливо, в том числе на бензин. Так, марка АИ-92 за семь дней подорожала на 9 копеек, АИ-95 — на 17 копеек, а АИ-98 — на 13 копеек. Свердловчане жалуются, что каждый раз, приезжая на заправку, играют в лотерею: совершенно непонятно, какие цифры будут на ценнике из-за постоянно меняющейся стоимости.