Противопожарный режим, закрытый детский сад, ямочный ремонт и подорожавший бензин

Неработающий детский сад №192 на Вагонке в Нижнем Тагиле начнет работать в новом учебном году. Ребята, которые пока ходят в другие учреждения, вернутся в садик в сентябре. А закрыть ДОУ пришлось из-за проблем с коммуникациями и состояния штукатурки на фасаде здания. Родители недоумевают: ведь детский сад совсем новый, он открылся только в 2015 году.