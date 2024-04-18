Пьяный мигрант сбил пешехода насмерть в Екатеринбурге. Теперь он недоволен приговором

В апелляции мужчина заявляет, что приговор слишком строгий. В качестве смягчения не принято во внимание сотрудничество со следствием. Кроме того, осужденный заявляет, что его семья теперь в сложном положении. У него больная мама, требующая ухода, а еще он единственный кормилец жены и ребенка.