Пьяный мигрант сбил пешехода насмерть в Екатеринбурге. Теперь он недоволен приговором

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:29
Кроме того, мужчина не признает тот факт, что был пьян в момент ДТП. Он утверждает, что пил квас и энергетик, а выехал на встречную полосу из-за того, что торопился к другу. Из-за этого от просит заново расследовать дело, пишет Е1.
Напомним, ранее стало известно о том, что по УДО отпущен Владимир Васильев, который устроил смертельную аварию на улице Малыше. Однако родные погибших в тот день не согласны с этим и подали апелляции.