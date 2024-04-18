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Мигрант в Екатеринбурге недоволен приговором за сбитого насмерть пешехода

Пьяный мигрант сбил пешехода насмерть в Екатеринбурге. Теперь он недоволен приговором

18 апреля 2024, 04:27
Фото: 1MI

Мигрант в Екатеринбурге недоволен приговором за сбитого насмерть пешехода

29-летний мигрант из Узбекистана, который сбил насмерть пешехода в Екатеринбурге, обжаловал свой приговор. Он считает, что он слишком суровый.

Само происшествие случилось осенью 2023 года. Мужчина сел нетрезвым за руль и устроил смертельное ДТП на Вторчермете. Он проехал на встречную полосу и решил объехать автомобили, но не заметил пешехода. В результате погиб 35-летний мужчина. За это мигрант получил 9 лет колонии.

В апелляции мужчина заявляет, что приговор слишком строгий. В качестве смягчения не принято во внимание сотрудничество со следствием. Кроме того, осужденный заявляет, что его семья теперь в сложном положении. У него больная мама, требующая ухода, а еще он единственный кормилец жены и ребенка.

Кроме того, мужчина не признает тот факт, что был пьян в момент ДТП. Он утверждает, что пил квас и энергетик, а выехал на встречную полосу из-за того, что торопился к другу. Из-за этого от просит заново расследовать дело, пишет Е1.

Напомним, ранее стало известно о том, что по УДО отпущен Владимир Васильев, который устроил смертельную аварию на улице Малыше. Однако родные погибших в тот день не согласны с этим и подали апелляции.

#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Суд#Приговор#Мигрант#Екатеринбург
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